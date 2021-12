Leandro Mazzini O malhete e a Bíblia

Por Leandro Mazzini | 20 de dezembro de 2021

(Foto: Isac Nóbrega/PR)

Novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o advogado André Mendonça será pioneiro na Corte numa aparição pública esporádica que pode lhe deixar mais à vitrine (e em risco de suspeição) que os colegas de toga. Pastor da Igreja Presbiteriana, Mendonça não vai abrir mão de pregações em cultos – no seu e em outros templos neopentecostais. Os convites já surgem. Um amigo próximo, o deputado Sóstenes Cavalcante (fiel escudeiro do padrinho de indicação, Pr. Silas Malafaia), garante que o ministro vai se policiar. “Ele não vai deixar de ser pastor. O ministro atuará com maturidade no STF, em palestras e cultos. Evidentemente, não vai abordar assuntos que estejam em sua mesa”. A conferir.

Limpa na sala

O ex-AGU quer saber onde pisa. Pediu varredura antigrampo no futuro gabinete na Corte. O STF já flagrou escuta ambiental desativada no gabinete de Luís Barroso.

Poucas e guerreiras

Da tropa de 240 militares norte-americanos no treinamento CORE21 no interior paulista, encerrado na quinta, só quatro eram mulheres – menos de 2% do contingente.

Temer quer voltar

A senadora Simone Tebet é só um potencial nome no MDB. Mas quem manda, Michel Temer, já se coloca discreto como um vice do partido à disposição de pré-candidatos.

Pacotão …

Vai mal a Legislatura. São 59 as denúncias contra mandatários nos conselhos de Ética da Câmara (33) e Senado (26). Na Casa Alta, os alvos são Jorge Kajuru, Flávio Bolsonaro, Davi Alcolumbre, Styvenson Valetim, Randolfe Rodrigues, Cid Gomes, Jayme Campos, Chico Rodrigues, Humberto Costa, Paulo Rocha, Luis Carlos Heinze.

… da Ética

Já na Câmara, as representações são contra: Luís Miranda, Ricardo Barros, Diego Garcia, Daniel Silveira, Flordelis (Cassada), Bibo Nunes, Filipe Barros, Alê Silva, Carlos Jordy, Carla Zambelli, Coronel Tadeu, Eduardo Bolsonaro, Glauber Braga, André Janones, Maria do Rosário, Edmilson Rodrigues, José Medeiros, Boca Aberta.

Até Levy

A autofagia é tanta no PRTB que sobrou até para o falecido Levy Fidelix. O edital de convocação para assembleia do sábado cita que a maioria dos 28 fundadores endossou a reunião. Trecho aponta que estão aptos a votar os regularizados, “excetuando-se os falecidos e não filiados”. Claro, claro.

MERCADO

(E)ita!

A família Cola, do falecido Camilo, não tem nada a ver com a ITA Linhas Aéreas, braço da Viação Itapemirim. Ela briga na Justiça para retomar o controle da empresa. A crise da aérea tem nome: Sidnei Piva, que comprou o grupo em recuperação judicial.

Portas abertas

A ANVISA é uma piada. Não tem fiscais para aeroportos. Pode passar um elefante na imigração e ninguém pergunta por que. Há duas semanas a Coluna solicita contingente de fiscais e como é a triagem no desembarque de cinco aeroportos internacionais. A assessoria alega alta demanda e preparativos para a vigência do passaporte de vacina.

Reza forte

O senador Luiz do Carmo (MDB-GO) comprou uma briga com a Igreja em Goiás. Sugeriu renomear o Aeroporto Santa Genoveva para Íris Resende, o falecido amigo ex-governador. O arcebispo Washington Cruz, mesmo de saída do cargo, já bateu pé.

Atenção, passageiros

Se o leitor reclama de rodoviárias do País, é porque não conhece o Aeroporto de Porto Seguro, que parece uma: Pouco espaço para circulação, sem ar condicionado no saguão e parece uma galeria de lojas.

Garotinho, a volta

O jornalista e publicitário Mario Marques é o novo marqueteiro do ex-governador Anthony Garotinho, que disputará a Câmara dos Deputados. Pesquisas encomendadas indicam, ainda, que Garotinho tem potencial de votos para voltar ao Palácio Guanabara.

ESPLANADEIRA

# Alice Porto, contadora da bolsa de valores, lança e-book gratuito “Guia Completo: Cálculo de Bolsa e DARF”.

# APSA lança para clientes o serviço Condomínio Garantido.

# Fernanda Teodoro, da Mandaliti, lança livro “Imposto Territorial Rural”, da editora Noeses.

# Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza cria fundo filantrópico que destina R$ 600 mil para apoiar negócios na Mata Atlântica.

# Escritor Ryan Maia vai receber, em janeiro, Título de Cidadão São Gabrielense.

