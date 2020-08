O Manchester City parece estar bem avançado nas negociações com Lionel Messi, e prepara uma oferta com muito dinheiro e jogadores envolvidos para oferecer ao Barcelona. De acordo com o jornal “Sport”, o clube inglês está disposto a desembolsar 89,5 milhões de euros (cerca de 590 milhões de reais na cotação atual) mais os atletas Bernardo Silva, Eric Garcia e o brasileiro Gabriel Jesus.

Ainda de acordo com a publicação, o City está otimista quanto à possibilidade de um acordo, e a dupla Guardiola-Messi poderá trabalhar junta novamente em breve.

Nos últimos dias a imprensa catalã tem falado da possibilidade de contratação de Jesus como um possível substituto para Luis Suárez, que está em fim de contrato com o Barcelona. De acordo com a imprensa local, o clube também já teria interesse no defensor espalhol Garcia.

Na terça-feira (25), Messi comunicou oficialmente à diretoria do Barça sobre sua vontade deixar o clube após 20 anos. Alguns possíveis destinos foram apontados, mas o City parece o caminho mais certo. De acordo com a rádio “RAC1”, o pai do craque argentino já está em Manchester para acertar os detalhes da contratação.

Juventus

A Juventus entrou forte na briga para contratar o argentino Lionel Messi e formar a “dupla dos sonhos” com o português Cristiano Ronaldo. A informação é do jornal francês L’Équipe e publicada na sexta-feira (28). O time italiano contratou Ronaldo em 2018 junto ao Real Madrid e vê a possibilidade de contar com Messi no elenco como a oportunidade de voltar a conquistar a Liga dos Campeões, competição que venceu pela última vez em 1996.

“A equipe nove vezes seguida campeã da Itália sonha em formar uma dupla de ataque com Cristiano Ronaldo e Messi, que, juntos, somam 11 Bolas de Ouro. Os dois jogadores sempre mostraram respeito e apreço mútuo, apesar da rivalidade esportiva criada entre ambos. Eles seriam a grande arma da ‘Juve’ para ganhar a Champions novamente”, escreveu o jornal francês. Messi e Ronaldo protagonizaram uma rivalidade nos anos que disputavam o Campeonato Espanhol e também na disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo. O argentino tem seis títulos e o português soma cinco.

O mesmo L’Équipe publicou que o PSG, por meio do diretor esportivo Leonardo, entrou em contato com o pai de Messi, Jorge, e demonstrou interesse em levar o camisa 10 para Paris. Porém, o clube francês teria ouvido que já existem negociações avançadas com o Manchester City.

Resta saber quem vai levar a melhor caso Messi realmente consiga deixar o Barcelona. O City parece na frente na corrida para contar com o futebol do camisa 10, mas PSG, Juventus e algum outro interessado seguem de olho. Messi gostaria de realizar uma reunião com a direção liderada pelo presidente Josep María Bartomeu para conseguir sua liberação sem custos. O argentino entende que poderia acionar a cláusula que o libera no fim de cada temporada. Já o clube só aceita a saída do craque mediante o pagamento da multa rescisória de 700 milhões de euros.