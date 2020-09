Esporte O Manchester City só contratará Messi se ele sair sem custos do Barcelona

1 de setembro de 2020

O Barcelona quer propor uma extensão de contrato de dois anos a Messi para que ele siga no clube. (Foto: Divulgação/UEFA)

O Manchester City é o principal candidato a contratar Lionel Messi, que deseja deixar o Barcelona. No entanto, de acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, a contratação só ocorrerá caso o craque argentino consiga deixar o clube catalão sem custos.

Pep Guardiola, que voltou à Inglaterra na última segunda-feira após passar alguns dias na Espanha, já teria escutado dos dirigentes do City a inviabilidade do negócio, mesmo que seja por um valor bem abaixo da multa rescisória exigida pelo Barcelona (700 milhões de euros).

Após estudar os prós e contras, a direção do clube não quer arriscar uma nova batalha jurídica com a Fifa por conta do fair play financeiro. O Manchester City, inclusive, escapou por pouco de ficar fora das duas próximas Champions por conta de gastos excessivos. Guardiola, inclusive, teria aconselhado Messi que ele siga no Barcelona e cumpra o restante do contrato (até junho de 2021) caso não consiga a liberação.

Mas caso Messi vença a batalha judicial que se aproxima com o Barcelona e consiga seu certificado de transferência, o Manchester City já tem um contrato pronto na mesa. Segundo o jornal “Olé”, a ideia seria pagar ao craque aproximadamente 100 milhões de euros anuais (o equivalente a 642 milhões de reais) por um contrato de cinco anos, dos quais três seriam cumpridos na Inglaterra, e outros dois no New York City, filial do clube nos Estados Unidos.

Encontro Bartomeu e Jorge Messi

Jorge Messi, pai e empresário do craque, viajou no início da tarde desta terça-feira (01) de Rosário, na Argentina, rumo a Barcelona (a viagem teve cobertura da imprensa argentina). Ele irá se reunir com Josep Maria Bartomeu, o presidente do clube catalão, nesta quarta-feira (02) para deixar claro o desejo do filho de deixar o Barcelona.

O dirigente apenas quer tomar qualquer atitude jurídica em relação a Lionel Messi por conta das faltas aos treinos e testes depois de falar cara a cara com o pai do jogador. Até porque, de acordo com o jornal “Sport”, Bartomeu ainda acredita que possa reverter a situação, propondo uma extensão de contrato de dois anos a craque argentino para que ele siga no Barcelona.

