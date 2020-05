Colunistas O mercado para atores veteranos já é e será ainda mais impiedoso

Por Flávio Ricco | 9 de Maio de 2020

A Globo exibe neste sábado o segundo episódio de “Pequenos Gênios”, quadro do “Caldeirão do Huck”. (Foto: Paulo Belote/TV Globo/Divulgação)

Assim como em inúmeras outras atividades, também para os atores de idade avançada, o mercado de trabalho, com o avançar do tempo, acaba se fechando de maneira bem impiedosa.

Os convites para novelas, filmes, séries e até peças de teatro, a cada dia, vão se tornando mais escassos. Como se em todas as histórias da vida não existissem pessoas de diferentes faixas de idade.

Raros são os mais velhos que, mesmo para participações bem insignificantes, ainda encontram alguma oportunidade.

A grande maioria é esquecida. Simplesmente colocada de lado, “aposentada”.

É triste constatar que isso, diferentemente de outros países, é muito nosso. O cinema americano, ao contrário, desde lá de trás até agora, nunca deixou de valorizar os seus artistas mais antigos.

Mas pior de tudo ainda, é saber que depois desta pandemia, para aqueles que se enquadram no grupo de risco, e tudo indica assim classificados para todo o sempre, serão ainda maiores as dificuldades para trabalhar. E para sobreviver.

(Em tempo, registro de Laura Cardoso, 92 anos, que ainda não pensa em se aposentar da TV)

TV Tudo

Nada definido

Na Globo, existem algumas possibilidade em estudo, mas ainda não tem nada definido quanto a possíveis novas produções no campo do humor.

Por enquanto, como certeza para os próximos tempos só mesmo o “Zorra”, mas que ainda assim continua com as suas gravações paralisadas.

Compasso de espera

A Band tem interesse. Tom Cavalcante também vê com simpatia a ideia de um programa semanal, mas ainda não tem nada fechado entre eles.

A conversa meio que não avançou nos últimos tempos.

De qualquer forma

O que se verifica é que existe tanto boa vontade da Band, como por parte do Tom.

As possibilidades de o negócio sair são muito boas. Mas talvez só no ano que vem.

Virou obrigação

A partir de agora, por determinação de Leão Serva, seu diretor responsável, o jornalismo da TV Cultura passará a abrir mais espaço à participação da rede.

Além da importância que isto representa, também é uma forma de estimular o trabalho de todos.

E outra

Mesmo num momento difícil, redação reduzida e alguns trabalhando remotamente, o novo “Jornal da Tarde”, da Cultura, passa a melhor das impressões.

Tem um noticiário sempre bem atualizado e conta com uma apresentação muito correta de Joyce Ribeiro e Aldo Quiroga.

Nada certo

São muitas as especulações em torno de “Salve-se Quem Puder” e “Amor de Mãe”, novelas interrompidas pela Globo.

Mas os seus autores, Daniel Ortiz e Manuela Dias, já foram informados que a duração exata de cada uma só será definida quando as gravações forem liberadas.

Calendário

A dramaturgia da TV Globo, já de algum tempo, trabalha com períodos estabelecidos em suas faixas de horários.

As novelas das 19 horas, no calendário anual, sempre estreiam nos meses de janeiro e junho/julho, enquanto das 21h, maio e novembro. Dependendo de quando voltarem terão que se adaptar em cima ou próximo disso.

Segundo episódio

A Globo exibe neste sábado o segundo episódio de “Pequenos Gênios”, quadro do “Caldeirão do Huck”.

O desafio foi gravado antes da pandemia.

No Twitter

Aguinaldo Silva: “Lockdown é o caramba. Vamos falar português claro? A tradução mais correta é ‘tranca rua’”.

E completa: “já tem até um caboclo com esse nome”. Mas, vamos combinar? Nada a ver a mesmo.

Bate – Rebate

· A SKY Brasil está fazendo uma série de ações para ajudar no combate ao coronavírus…

· … Com o projeto Play Solidário, que vai até o dia 13, a operadora irá reverter 100% dos lucros dos aluguéis de filmes para a Fundação Cruz Vermelha…

· … Todo o valor arrecadado será destinado para a compra de cestas básicas.

· No “Altas Horas” deste sábado, depois do “Zorra na Globo, um especial do “Dia das Mães”…

· … Ivete Sangalo e Glória Maria são algumas das convidadas.

· A informação da Band é que, na troca de cenários do “Jogo Aberto”, os participantes do programa continuarão sendo os mesmos…

· … Não haverá entrada ou saída de ninguém.

C´est fini

Neste domingo, com exibição em dois horários (às 13h e 19h), a TV Aparecida lança o projeto musical “Acordes da Esperança” em que os convidados interpretam canções de fé.

O padre Antonio Maria vai abrir os trabalhos. No Ibope de março e abril, a TV Aparecida passou a Gazeta.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

