Política O Ministério da Defesa vai abrir 1.500 vagas para mulheres no serviço militar

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

Mulheres poderão se alistar nas Forças Armadas em 2025. (Foto: Forças Armadas/Divulgação)

Pela primeira vez, as mulheres poderão se alistar nas forças armadas. A novidade vai valer para aquelas que vão completar 18 anos em 2025. O anúncio foi nessa quarta-feira (11), pelo Ministério da Defesa. Serão ofertadas quase 1,5 mil vagas em 28 cidades de 13 Estados e do Distrito Federal.

A Capitão de Mar e Guerra da Marinha, Maria Eliane Rocha, explica que os espaços já têm condições de receber as novas militares, mas que serão feitas pequenas adaptações. Ela destaca, inclusive, a importância do combate ao assédio moral e sexual dentro da atividade militar.

De acordo com o Ministério da Defesa, as forças armadas têm 37 mil mulheres, o equivalente a 10% de todo o efetivo, mantendo a média de diversos países. No entanto, a meta da pasta é alcançar 20 por cento de mulheres.

O subchefe de mobilização do Ministério da Defesa, contra-almirante André Gustavo, disse que essa é uma chance de as mulheres terem contato com a atividade militar, já que para fazer carreira, ainda é preciso ser aprovada em um concurso.

A seleção inclui entrevista, exames para inspeção de saúde e testes físicos. De acordo com o ministério da Defesa, os testes e os treinamentos físicos serão os mesmos dos homens.

As interessadas podem se alistar de forma online, entre primeiro de janeiro e 30 de junho, pelo site alistamento.eb.mil.br. Também há a opção pelo alistamento presencial, basta ir a uma Junta de Serviço Militar.

A atuação delas vai começar em 2026: uma parte inicia em março e a outra em agosto. Já incorporadas em uma das forças, não tem mais como desistir: vai ter que servir durante um ano, obrigatoriamente. Mas o serviço militar delas pode, também, ser prorrogado por até oito anos.

Critérios

— Para o alistamento voluntário, é preciso que as candidatas preencham dois critérios:

* residir em um dos municípios contemplados no Plano Geral de Convocação;

* completar 18 anos em 2025 (ou seja, ter nascido em 2007).

— Entre os documentos solicitados estão:

* certidão de nascimento ou prova de naturalização;

* comprovante de residência;

* documento oficial com foto, como identidade ou carteira de trabalho.

Cidades

— Para 2025, serão oferecidas vagas para mulheres que morem nos seguintes municípios:

* Águas Lindas de Goiás (GO)

* Belém (PA)

* Belo Horizonte (MG)

* Brasília (DF)

* Campo Grande (MS)

* Canoas (RS)

* Cidade Ocidental (GO)

* Corumbá (MS)

* Curitiba (PR)

* Florianópolis (SC)

* Formosa (GO)

* Fortaleza (CE)

* Guaratinguetá (SP)

* Juiz de Fora (MG)

* Ladário (MS)

* Lagoa Santa (MG)

* Luziânia (GO)

* Manaus (AM)

* Novo Gama (GO)

* Pirassununga (SP)

* Planaltina (GO)

* Porto Alegre (RS)

* Recife (PE)

* Rio de Janeiro (RJ)

* Salvador (BA)

* Santa Maria (RS)

* Santo Antônio do Descoberto (GO)

* São Paulo (SP)

* Valparaíso de Goiás (GO)

Segundo as Forças Armadas, esses municípios já contam com mulheres em suas instalações militares e, por isso, já têm estruturas como alojamentos para receber as novas candidatas. A Defesa deve fazer “adequações mínimas” para garantir a recepção das alistadas.

