Política Pesquisa Quaest diz que o governo é positivo para 33% dos brasileiros e negativo para 31%

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Administração é regular para 34%; foram entrevistadas 8.598 pessoas entre 4 e 9 de dezembro. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mostra equilíbrio na avaliação entre os brasileiros, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nessa quarta-feira (11). Os que veem a terceira administração do petista como positiva são 33%. Para 31%, é negativa. Outros 34% avaliam o a gestão como regular. Os que não sabem ou não responderam são 2%.

Se comparado ao último levantamento, em outubro, houve uma oscilação de um ponto percentual para baixo no positivo; um ponto para cima no regular; e manteve estabilidade no negativo. Não sabe ou não respondeu desceu dois pontos.

Foram entrevistadas 8.598 pessoas pela Quaest, pessoalmente, entre 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Mais engajamento

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou em entrevista ao programa CNN 360° dessa quarta-feira (11) que o governo do presidente Lula enfrenta desafios que vão além da comunicação, ressaltando a necessidade de um maior engajamento político por parte de parlamentares e ministros.

Segundo Farias, “o problema não é só de comunicação, o Ministro Pimenta está fazendo tudo que ele pode. O problema é que nós temos que falar mais, fazer mais disputa política, se comunicar mais. Nós, deputados, eu como líder do PT, os ministros do governo”.

O deputado destacou avanços significativos em áreas cruciais como saúde e educação, com aumentos de verbas superiores a 40%. No entanto, ele argumenta que esses progressos não estão sendo adequadamente comunicados à população.

Farias enfatizou a importância da proposta de Lula de isenção do Imposto de Renda para salários até R$ 5 mil, medida que beneficiaria 36 milhões de brasileiros. Ele argumentou que iniciativas como essa, que impactam diretamente a vida das pessoas, são fundamentais para consolidar a popularidade do governo.

“Aquilo tem a ver também com disputa de projetos. Aquilo beneficia 36 milhões de brasileiros. Você vai cobrar dos 0 a 1% mais ricos, 150 mil brasileiros, uma taxa de 10% que não é nada demais”, explicou o deputado.

Farias também citou uma pesquisa recente que indica que 75% dos brasileiros, incluindo a maioria dos eleitores de Bolsonaro, apoiam a proposta de isenção do Imposto de Renda. Ele argumenta que, apesar das críticas do mercado, essas são as iniciativas que podem fortalecer o apoio popular ao governo Lula.

O deputado concluiu reiterando que o desafio do governo vai além da comunicação, exigindo uma disputa política mais intensa e uma presença mais ativa de todos os membros do governo, incluindo ministros, deputados e senadores, para efetivamente transmitir as realizações e propostas à população brasileira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/pesquisa-quaest-diz-que-o-governo-e-positivo-para-33-dos-brasileiros-e-negativo-para-31/

Pesquisa Quaest diz que o governo é positivo para 33% dos brasileiros e negativo para 31%

2024-12-11