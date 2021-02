Geral O Ministério Público Federal denunciou o ex-ministro José Dirceu e mais 14 pessoas por corrupção na Petrobras

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

Segundo o MPF, José Dirceu teria recebido cerca de R$ 180 mil em vantagens ilícitas. (Foto: Reprodução)

O MPF (Ministério Público Federal) denunciou na segunda-feira (8) o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e mais 13 pessoas por crimes que variam de formação de cartel, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraude à licitação, crimes praticados em licitações e contratos na área de “serviços compartilhados”, de responsabilidade da Diretoria de Serviços da empresa estatal. Segundo o MPF, o esquema ilícito envolveu pagamentos sistemáticos de propinas por representantes das empresas Hope Recursos Humanos S.A e Personal Service Recursos Humanos e Assessoria Empresarial LTDA em troca de favorecimentos em grandes contratos com a estatal brasileira.

Essa é a primeira denúncia oferecida no âmbito da Operação Lava-Jato paranaense depois da integração com o Grupo de Ação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF. Ao todo, o caso Lava-Jato já soma 131 denúncias e mais de 530 denunciados.

“A estruturação da organização criminosa no âmbito da Diretoria de Serviços começou no ano de 2003, quando Renato Duque buscou auxílio político para ser alçado ao cargo de Diretor de Serviços da Petrobras. Houve a conjugação de esforços para que o nome dele fosse levado à apreciação do então Ministro da Casa Civil, José Dirceu, e recebesse o seu apoio para fins de nomeação ao alto cargo diretivo almejado na estatal. Mais tarde, conforme investigações da Operação Lava-Jato, essa nomeação veio a revelar o seu preço. Duque, anuindo e auxiliando o funcionamento de cartéis de empresas que operavam em desfavor da Petrobras, passou a receber vantagens indevidas dessas companhias, por intermédio de operadores financeiros, entre os quais os irmãos Milton e José Adolfo Pascowitch”, informou o MPF.

“As empresas Hope Recursos Humanos e Personal Service foram favorecidas indevidamente em diversos contratos celebrados com a Diretoria de Serviços. A Petrobras constituiu em 15/09/2015 Comissão Interna de Apuração a fim de averiguar as irregularidades reveladas na 17ª fase da Operação Lava Jato, relacionadas a diversos contratos que foram firmados pela estatal com as empresas Hope e Personal por sua área de Serviços Compartilhados, vinculada à Diretoria de Serviços”, afirmou o MPF.

O relatório final apontou, segundo o MPF, que “elas foram favorecidas indevidamente em diversos contratos celebrados com a Diretoria de Serviços e que a competitividade de contratações pela estatal no setor estava sendo fraudada, sendo que as duas vinham vencendo processos licitatórios sequenciais há, pelo menos, uma década. De acordo com o levantamento realizado, o Sistema Petrobras, no período de outubro/2004 a setembro/2015, celebrou 167 contratos de prestação de serviços com as empresas Hope e Personal, no total de R$ 6,88 bilhões. Desse montante, R$ 6,11 bilhões (88,8%) foram contratados e/ou geridos pela Diretoria de Serviços, sendo R$ R$ 3,4 bilhões em contratos com a Hope e R$ 2,7 bilhões em contratos com a Personal”.

O MPF declarou que “as práticas anticompetitivas dos denunciados consistiram em acordos de fixação de preço, divisão de mercado entre concorrentes mediante a apresentação de propostas, cobertura e compartilhamento de informações comercialmente sensíveis. Ao menos 24 licitações públicas do Sistema Petrobras no Brasil, ocorridas entre 2002 e 2014, foram afetadas pelas práticas ilícitas denunciadas. A Hope, conforme analisado pela Comissão Interna de Apuração, manteve em sua carteira os principais contratos de serviços suplementares de apoio à gestão e de serviços suplementares de projetos em geral. Já a Personal dominou as contratações de apoio administrativo, secretaria e mensageria, de apoio técnico de projetos em geral e de apoio profissional (gestão e recepção)”.

Por meio de acordos de colaboração premiada com o MPF, “os operadores financeiros Milton e José Adolfo Pascowicht revelaram que Renato Duque, José Dirceu, Luiz Eduardo, Roberto Marques e Fernando Moura receberam pelo menos R$18 milhões para beneficiar a Personal em 40 contratos e aditivos entre a empresa e a Petrobras, no valor total de R$ 2,6 bilhões. O pagamento foi realizado pelo sócio majoritário da Personal, Arthur Edmundo Alves Costa”.

“Do mesmo modo, nesse mesmo período, os cinco também receberam pelo menos R$ 30 milhões para beneficiar a empresa Hope em nove contratos com a Petrobras no valor total de R$ 1,8 bilhão. A propina foi paga por Raúl Andrés Ortúzar Ramírez, Rogério Penha da Silva e Wilson da Costa Ritto Filho.”

Ainda segundo o MPF, as “vantagens ilícitas, em espécie, das empresas Hope e Personal conjuntamente totalizavam todos os meses cerca de R$ 800 mil. Uma vez recebido em espécie, uma parcela mensal era destinada a Fernando Moura, fixada em R$ 180 mil por mês (entre 2009 e 2012), posteriormente reduzida para R$ 100 mil por mês. O valor remanescente era distribuído da seguinte forma: Renato Duque recebia 40% ou cerca de R$ 240 mil; José Dirceu (30% ou cerca de R$ 180 mil; e Milton Pascowitch (30% ou cerca de R$ 180 mil)”. As informações são do MPF.

