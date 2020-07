Esporte O Ministério Público pediu providências contra aglomerações no entorno dos estádios de Caxias do Sul em horários de jogos do Gauchão

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Cidade da Serra deve receber os clássicos Grenal e Caju nesta quarta e quinta-feira. (Foto: Divulgação/SER Caxias)

O MP (Ministério Público) do Rio Grande do Sul expediu recomendação à BM (Brigada Militar) e à prefeitura de Caxias do Sul (Serra Gaúcha) para que tomem providências a fim de evitar aglomerações no entorno dos locais de jogos do Campeonato Gaúcho de futebol. Às 21h30min desta quarta-feira (22), o estádio Centenário deve receber o Grenal de retomada do torneio, paralisado desde março pela pandemia de coronavírus.

Já o estádio Alfredo Jaconi está reservado para o clássico desta quinta-feira (23) entre Juventude e Caxias. A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) trabalha, ainda, com a possibilidade de o município sediar outros jogos até as rodadas finais da competição estadual, previstas para o mês que vem.

O documento assinado pelos promotores de Justiça Adrio Gelatti e Adriana Chesani aponta para a necessidade de instalação de bloqueios nas ruas próximas a esses estádios nos dias e horários de realização dos eventos esportivos. Conforme o MP, o objetivo é evitar aglomerações de pessoas e tráfego de veículos dentro da zona de exclusão, perímetro previsto no protocolo da volta do Gauchão.

Outra medida indicada pelo MP é a publicação de decretos municipais impondo, em tais momentos, o fechamento total de bares, restaurantes e lojas de conveniência situadas dentro da área restrita, independente da bandeira atribuída à região no sistema de distanciamento controlado em vigência no Estado.

Trata-se de algo semelhante ao que foi determinado em Porto Alegre no entorno do estádio Beira-Rio durante a realização de duelos da Copa do Mundo de 2014.

Nesse sentido, porém, as medidas recomendadas para a Caxias do Sul são mais rígidas, ao também colocar na mira da fiscalização possíveis concentrações de torcedores em muros, sacadas, terraços e telhados de prédios, inclusive nas imediações de hotéis e centros de treinamentos utilizados pelas equipes.

O Ministério Público gaúcho também recomenda que a prefeitura fiscalize o cumprimento dos protocolos sanitários no que se refere à lotação máxima de veículos do transporte coletivo com torcedores a bordo.

Embasamento

“Os atos de fiscalização são necessários para cumprir as diretrizes sanitárias da Nota Resposta ao Comitê de Dados do governo do Rio Grande do Sul, elaborado pelo Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, e do Protocolo de Retorno e Conclusão do Campeonato Gaúcho de 2020, elaborado pela FGF”, ressalta o site www.mprs.mp.br.

“Conforme o documento expedido no âmbito do Procedimento Administrativo instaurado na Promotoria para acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos decretos estaduais referentes à pandemia, o Município e a BM devem atuar de forma coordenada nas ações de fiscalização”, prossegue o texto.

A recomendação formal também foi enviada aos responsáveis pelos estádios que sediarão os eventos, aos clubes e à Federação Gaúcha de Futebol. No texto, os promotores ressaltam que oficiais do Ministério Público estarão presentes e devidamente identificados nos estádios para fazer a verificação.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte