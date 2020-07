Esporte Após quatro meses de paralisação, o Gauchão volta nesta quarta com o clássico Grenal em Caxias

O Estádio Centenário receberá o Grenal 425, nesta quarta. (Foto: Divulgação/SER Caxias)

Após quatro meses de paralisação em razão da pandemia do coronavírus, o Campeonato Gaúcho será retomado a partir desta quarta-feira (22), com Grenal.

A partir das 21h30, a bola rolará no estádio Centenário, em Caxias do Sul, em função da negativa da prefeitura de Porto Alegre de que o jogo fosse realizado no Beira-Rio, casa colorada.

Uma audiência na Federação Gaúcha de Futebol na tarde de segunda-feira (20) definiu o árbitro que comandará o clássico. Será Daniel Nobre Bins, de 42 anos. Bins é estreante em clássicos, e foi selecionado seguindo o modelo adotado pela CBF, no qual a escolha é feita diretamente, sem o tradicional sorteio.

Em entrevista à Rádio Grenal, o árbitro destacou a importância da oportunidade: “É um momento ímpar na minha carreira, o momento que todo árbitro gaúcho quer chegar”. Daniel também falou sobre o clima de um clássico Grenal e disse que os árbitros já estão acostumados com pressão. “Os dois times vão entrar em campo para buscar seus objetivos. A pressão é normal.”

Grêmio

Pensando no melhor time para enfrentar o Inter, pela 4ª rodada do segundo turno do Gauchão, o técnico Renato Portaluppi conta com o retorno de dois nomes importantes do elenco gremista.

O zagueiro Kannemann, que não estava presente na última partida contra o Inter, pela Copa Libertadores, devido à uma lesão no pé esquerdo, já está disponível e deve ser a dupla de Pedro Geromel na zaga gremista.

A dúvida de Portaluppi está no meio-campo. No último Grenal, o técnico optou pelo trio de volantes Maicon, Matheus Henrique e Lucas Silva. No entanto, o último não viajou para Caxias com a equipe.

Com isso, Jean Pyerre, recuperado de uma grave lesão muscular, deve assumir a posição. Outro nome que também não viajou com o elenco foi Bruno Cortez, que era candidato para a vaga na lateral-esquerda.

Mas ainda há dúvidas quanto ao time titular gremista. Isso porque a equipe teve uma nova baixa depois que um atleta testou positivo para a Covid-19, nos testes realizados no último domingo (19).

Na semana passada, dois atletas foram diagnosticados com a doença. Porém, ambos já estão à disposição do técnico Renato Portaluppi e participaram do treino de segunda-feira (20). Os nomes dos infectados não foram divulgados.

Inter

O último treinamento do Inter antes do Grenal foi realizado na tarde desta terça-feira (21), no CT Parque Gigante. O treinador Eduardo Coudet comandou atividades técnicas e táticas, ajustando os detalhes do time nessa retomada do futebol.

Com a melhor campanha do Campeonato Gaúcho 2020, o Colorado espera repetir as boas atuações que realizou na primeira parte da temporada. Com aproveitamento de mais de 70% no ano, além da liderança do grupo no Estadual e também na Libertadores da América.

Por meio de nota oficial, o Colorado informou que, “seguindo o protocolo estabelecido pela Federação Gaúcha de Futebol, finalizou a bateria de testes RT-PCR nos atletas, comissão técnica e equipe de apoio do departamento de futebol. De todos que foram testados, foi detectado um caso positivo de coronavírus em atleta. O mesmo encontra-se assintomático e já está afastado das atividades. Todos os demais exames deram resultado negativo para Covid-19”.

Após o treinamento desta terça-feira, o grupo entrou em regime de concentração para as próximas três rodadas do Campeonato Gaúcho. O clube informou que apenas a delegação que participará do clássico Grenal viaja para Caxias do Sul, retornando a Porto Alegre logo após a partida. Desde a retomada dos trabalhos, o Inter realizou mais de 700 testes para coronavírus nos seus profissionais.

