Com a volta do futebol no Rio Grande do Sul, após 128 dias de paralisação devido a pandemia do novo coronavírus, a Rádio Grenal fará uma cobertura especial do clássico Grenal 425 desta -feira (22), que acontece no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida é válida pela 4ª rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho 2020.

E para marcar esta data tão importante, do retorno do futebol no estado, a Rádio Grenal está realizando uma promoção nas redes sociais junto aos seus ouvintes. Eles devem vestir a camiseta do seu time e postar uma foto nas redes sociais, marcando a Rádio Grenal e utilizando #grenalenagrenal. No dia do jogo, a equipe da rádio irá escolher um gremista e um colorado para participar ao vivo da transmissão da jornada, através das redes sociais. Visando melhorar a cobertura e trazer ainda mais informações para os ouvintes, uma equipe da Rádio Grenal será enviada especialmente para Caxias do Sul. A cobertura entrará no ar a partir das 6 horas desta , levando muita informação e detalhando o ambiente da cidade, as medidas locais para evitar aglomerações, além das polêmicas em torno do assunto, ouvindo dirigentes e a população. Já às 14 horas, Flávio Dal Pizzol comanda o programa Dupla em Debate com Pato Moure, Italo Gall e Régis Ramos, além dos comunicadores identificados com os times: o colorado Kenny Braga e o gremista Benhur Marchiori.

Quatro horas e meia antes do jogo, às 17 horas, tem início a Jornada Esportiva da Rádio Grenal, com o programa Esquentando o Jogo – Primeiro Tempo, com Pedro Espinosa, Lucas Arruda e os comunicadores identificados: Carlos Lacerda (Inter) e César Fabris (Grêmio).

O Inicio da LIVE nas redes sociais, com a transmissão da partida, será às 20 horas, com o Esquentando o Jogo – Segundo Tempo, que tem apresentação de Angelo Afonso, comentários de Luiz Carlos Reche, análise de arbitragem de Diego Real, reportagens de Diogo Rossi e Henrique Pereira, além de informações do plantão com Rogério Bohlke.