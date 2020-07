Grêmio Grêmio anuncia que um atleta testou positivo para Covid-19 e está fora do Grenal

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

RS - FUTEBOL/TREINO GREMIO - ESPORTES - Jogadores do Gremio realizam teste para Covid-19 durante a manha deste domingo no CT Presidente Luiz Carvalho. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Os resultados dos exames para detecção da Covid-19 feitos no domingo, no CT Luiz Carvalho, indicaram que, dos 80 testes realizados, um deu resultado positivo. Segundo o Departamento médico gremista, o atleta está assintomático e foi isolado imediatamente.

Os testes realizados no final de semana fazem parte do protocolo da Federação Gaúcha de Futebol para a retomada do Campeonato Gaúcho. Foram coletadas amostras de atletas, membros da comissão técnica e funcionários do Departamento de Futebol Profissional do Grêmio.

A delegação gremista, que aguardava os resultados do exame ante de viajar para Caxias do Sul, deve se deslocar nesta tarde para a serra e retorna após o jogo para o Hotel Deville, em Porto Alegre, onde está concentrada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

