Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

RS - FUTEBOL/TREINO GREMIO - ESPORTES - Jogadores do Gremio durante o treino deste sabado, na preparação para a temporada 2020. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na tarde desta segunda-feira (20), o elenco gremista voltou ao Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, para o penúltimo treino antes do clássico Grenal desta quarta-feira (22), no estádio Centenário, em Caxias do Sul, às 21h30. Logo após o treino, o jovem Pepê falou sobre como foram os últimos meses de trabalho e as expectativas para o retorno do futebol.

“A gente fica com um friozinho na barriga. Sabemos que é um jogo importante, ainda mais na volta do futebol. Não queríamos ter parado, mas infelizmente teve o vírus. Nos cuidamos bastante e nos preparamos bastante. Tenho certeza que vamos dar nosso melhor para fazer um excelente jogo”, destacou o atacante.

Desde a última segunda-feira o grupo treina sob o comando do técnico Renato Portaluppi, que retornou para Porto Alegre após a liberação dos treinamentos coletivos: “A volta dele foi fundamental para nós. Ele é um cara que tem nos ajudado muito. Ter ficado esse tempo afastado foi bom para melhorarmos nossa parte física, mas quando ele voltou, foi melhor ainda para recuperar o ritmo de jogo nos treinamentos com bola”.

“No começo, eu tinha bastante expectativa, pelo momento que estava vivendo. Sem dúvidas, vou continuar com essa expectativa, tenho muita coisa pela frente. Vou continuar dando o máximo nos treinos e nos jogos para me firmar cada vez mais no grupo, pra poder fazer gols, que é o que eu gosto de fazer, e dar alegrias para o torcedor “, ressaltou Pepê.

O atacante, de 23 anos também falou sobre o clássico desta semana: “A gente sabe que tem um peso enorme, principalmente aqui na cidade. Mas a gente fez um excelente trabalho durante essa preparação. Vamos dar o nosso melhor para conseguir um bom resultado”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

