Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

RS - FUTEBOL/TREINO GREMIO - ESPORTES - Jogadores do Gremio durante o treino desta sexta-feira, na preparação para a temporada 2020. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Pensando no melhor time para enfrentar o Inter nesta quarta-feira (22), pela 4ª rodada do segundo turno do Gauchão, o técnico Renato Portaluppi conta com o retorno de dois nomes importantes do elenco gremista.

O zagueiro Kannemann, que não estava presente na última partida contra o Inter, pela Copa Libertadores, devido à uma lesão no pé esquerdo, já está disponível e deve ser a dupla de Pedro Geromel na zaga gremista. A dúvida de Renato Portaluppi está no meio-campo. No último Grenal, o técnico optou pelo trio de volantes Maicon, Matheus Henrique e Lucas Silva. No entanto, o último não viajou para Caxias com a equipe. Com isso, Jean Pyerre, recuperado de uma grave lesão muscular, deve assumir a posição. Outro nome que também não viajou com o elenco foi Bruno Cortez, que era candidato para a vaga na lateral-esquerda.

Mas ainda há dúvidas quanto ao time titular gremista. Isso porque a equipe teve uma nova baixa depois que um atleta testou positivo para a Covid-19, nos testes realizados no último domingo. Na semana passada, dois atletas foram detectados com a doença. Porém, ambos já estão à disposição do técnico Renato Portaluppi e participaram do treino desta segunda-feira (20). Os nomes dos contaminados não foram divulgados.

O provável time que disputará o clássico nesta quarta-feira (22), no Estádio Centenário, às 21h30, deve ser: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Matheus Henrique, Maicon, Jean Pyerre, Alisson e Everton; Diego Souza.

No banco de reservas, Renato terá à disposição: Paulo Victor, Paulo Miranda, Thaciano, Darlan, Pepê e Luciano.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

