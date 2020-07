Grêmio Diego Souza destaca bola aérea e fala sobre o clássico desta quarta-feira

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







RS - FUTEBOL/TREINO GREMIO - ESPORTES - Jogadores do Gremio durante o treino desta terça-feira, na preparação para a temporada 2020. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Antes de viajar para Caxias do Sul, onde enfrenta o Inter nesta quarta-feira (22), o atacante gremista Diego Souza destacou a importância do clássico de retorno do Campeonato Gaúcho: “Muito bom voltar a trabalhar e ter jogos depois de um longo período. Voltar com clássico é uma motivação ainda maior. Nós sabemos da dificuldade do jogo e sabemos que um clássico representa muito dentro do nosso clube”.

Diego também falou sobre a sua melhor característica: a boa aérea. Ele é o artilheiro do Gauchão, com 5 gols e disse seguir treinando para manter os números e a qualidade: “Aposto bastante [na bola aérea ofensiva], pois é uma virtude minha. A gente treina muito isso. Meus companheiros tem qualidade suficiente pra acertar o cruzamento e eu estou procurando essa bola o tempo inteiro.”

“Renato tem nos deixado tranquilo e bem a vontade. Ele confia muito no nosso grupo. Ele o que tem na mão, sabe das nossas qualidades. Nosso grupo joga junto a muito tempo”, destacou o atacante.

Sob o comando do técnico Renato Portaluppi, o elenco realizou o último treino antes do clássico válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Taça Francisco Novelleto, o segundo turno do Campeonato Gaúcho. A partida será no Estádio Centenário, às 21h30

O provável time gremista: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Matheus Henrique, Maicon, Jean Pyerre, Alisson e Everton; Diego Souza.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio