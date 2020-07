Esporte Rádio Grenal inicia a transmissão do Grenal de hoje a partir das 17h

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Ouvintes participarão da Live da jornada esportiva mostrando suas torcidas direto de suas casas

Quatro horas e meia antes da bola voltar a rolar no Rio Grande do Sul, a Rádio Grenal(95,9 FM) dará inicio a transmissão da jornada esportiva do clássico Gre-Nal que será disputado nesta quarta-feira(22) no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Após 130 dias de paralisação devido à pandemia, o jogo entre Inter e Grêmio, válido pelo Gauchão 2020, acontece na serra gaúcha devido as restrições impostas pela Prefeitura de Porto Alegre.

A partir das 17 horas, a Rádio Grenal levará ao ar o programa Esquentando o Jogo Primeiro Tempo, com apresentação de Pedro Espinosa e dos comunicadores identificados com seus times: Carlos Lacerda (Inter) e César Fabris (Grêmio). A reportagem da Grenal já está em Caxias do Sul, falando sobre o ambiental na cidade, as medidas locais para evitar aglomerações e ouvindo dirigentes e torcedores.

Às 20 horas a Rádio Grenal inicia as transmissões ao vivo também através das plataformas do Facebook, YouTube e Twitter, direto dos estúdios da emissora.

A diretora de Conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas, fala da iniciativa planejada para as redes sociais: “Queríamos trazer a vibração dos torcedores para dentro da nossa jornada. Com a limitação do afastamento social, optamos por realizar a promoção #grenalenagrenal e os vencedores aparecerão na nossa Live, direto de suas casas, mostrando suas torcidas e apoio aos seus times”.

A equipe da rádio apaixonada pelo futebol escalada para trazer todos os detalhes da partida que começa às 21h30, conta com Haroldo de Souza narrando o clássico Grenal de número 176 de sua carreira, cada vez mais garantindo o posto de maior narrador da história da crônica esportiva do Estado. Ele terá nos comentários o experiente Luiz Carlos Reche, a análise de arbitragem de Diego Real, as reportagens de Diogo Rossi e Henrique Pereira e informações do plantão com Rogério Bohlke.

Logo após o jogo tem início o programa Debate Bola, no comando de Angelo Afonso e Lucas Arruda, que seguirão por toda a madrugada, ao vivo, trazendo as entrevistas, repercussões, opiniões e a interatividade permanente com os ouvintes.

SERVIÇO: Cobertura Rádio Grenal

Quando: Hoje, quarta, 22/07

Horário: 17 horas

Sintonize: FM 95,9 – Aplicativos – radiogrenal.com.br – Claro Net canal 300

Redes Sociais:

Facebook: facebook.com/radiogrenaloficial

YouTube: youtube.com/radiogrenal

Twitter.com/@rdgrenal

Instagram.com/rdgrenal

