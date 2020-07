Futebol O provável time de Grêmio e Inter para o clássico desta noite

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Foto: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Tudo se encaminha para uma noite história de clássico Grenal. A dupla se enfrenta nesta quarta-feira (22), às 21h30, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Os dois clubes já estão concentrados nos hotéis da cidade, e aguardam a hora do jogo para se deslocar até o estádio.

No time colorado, ainda ficam dúvidas sobre quem substituirá Thiago Galhardo no ataque, ao lado de Paolo Guerrero. O provável time de Eduardo Coudet deve ser: Marcelo Lomba, Saravia, Moledo, Victor Cuesta e Moisés, Musto, Edenílson, Boschilia, Marcos Guilherme, D’Alessandro (Praxedes ou Pottker) e Guerrero. Na reserva, o técnico argentino terá à sua disposição: Danilo Fernandes, Zé Gabriel, Rodrigo Lindoso, Praxedes, Willian Pottker e Patrick.

Já o tricolor gremista deve entrar em campo com: Vanderlei, Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes, Maicon, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson, Everton e Diego souza. No banco estarão: Paulo Vitor, Paulo Miranda, Darlan, Taciano, Pepê e Luciano.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

