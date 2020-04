Notícias O ministro da Defesa acompanhou pessoalmente em Porto Alegre o envio de doações para o combate ao coronavírus no interior do Estado

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

General Azevedo e Silva (D) foi recebido pelo governador Eduardo Leite (E). (Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini)

Em mais uma medida de enfrentamento aos impactos econômicos do coronavírus, na tarde desta quinta-feira (23) a Defesa Civil do Rio Grande do Sul enviou para Santa Maria (Região Central) quatro toneladas de alimentos não perecíveis doados por diversos segmentos da sociedade. A operação contou com o apoio do Exército e foi acompanhada pessoalmente, em Porto Alegre, pelo ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva.

Ao lado do governador Eduardo Leite, ele esteve na Central de Doações do Estado, onde o lote foi carregado. O titular da pasta estava na capital gaúcha para verificar as atividades do chamado “Comando Conjunto do Sul”, formado por equipes do Exército, Marinha e Aeronáutica que atuam em operações de combate à pandemia. Também presente na ocasião, o chefe do CMS (Comando Militar do Sul, antigo 3º Exército), general Geraldo Antonio Miotto.

O público-alvo da iniciativa é a população de baixa renda pelos efeitos econômicos das restrições impostas em função do coronavírus, bem como famílias de agricultores que sofrem prejuízos por causa da falta de chuvas.

“A visita do ministro é uma oportunidade de agradecermos pela parceria das Forças Armadas no nosso Estado”, declarou Eduardo Leite. “O Comando Conjunto do Sul tem cooperando com todas as ações de combate à Covid-19 no Rio Grande do Sul, desde o apoio na fabricação de equipamentos de proteção individual, que foram produzidos em parceria com o setor privado, até o suporte na logística de distribuição de mantimentos e a atuação nas fronteiras.”

O ministro da Defesa ressaltou o suporte fornecido pelo Exército a esse tipo de iniciativa no Estado: “Eu faço esta visita porque temos dez comandos-conjuntos no Brasil e, aqui no Comando Conjunto do Sul, com o general Miotto, as Forças Armadas estão prestando um grande apoio à população. Este é um exemplo para que a população local saiba que também estamos às disposição em Brasília”.

A carga foi enviada em um caminhão militar e ficará armazenada na sede do Corpo de Bombeiros de Santa Maria para distribuição aos municípios da região, conforme a demanda. Na semana passada, um lote de 24 toneladas de alimentos adquiridos pelo governo gaúcho já havia sido destinada a 22 municípios da Região Central, também com o apoio do Exército.

Também acompanharam a operação de carregamento o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e o chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Júlio César Rocha Lopes.

Como ajudar

A Defesa Civil do Estado concentra todas as doações recebidas e interessados em contribuir devem entrar em contato com a central localizada no Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari) – avenida Borges de Medeiros nº 1.501 (bairro Praia de Belas), em Porto Alegre.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h. As entregas precisam ser agendadas previamente por meio do telefone (51) 3288-6781, a fim de evitar deslocamentos e aglomerações de pessoas.

(Marcello Campos)

