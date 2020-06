“Paralisamos parcialmente a nossa economia, e provocamos, nos autoinfligimos, uma recessão. Que pode se transformar em depressão se não lutarmos adequadamente”, disse.

As declarações do ministro acontecem em meio à pandemia do coronavírus, que tem reduzido fortemente o nível de atividade, com aumento grande do desemprego e queda da renda da população em todo o mundo.