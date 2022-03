Política O ministro da Educação, Milton Ribeiro, tenta se manter no cargo com articulações em Brasília

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

Em meio a denúncias na pasta, ministro vai prestar esclarecimentos em comissão no Senado. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

No centro de denúncias de ilegalidades que atingem o governo e pressionado para deixar o cargo, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, buscou apoio nos três Poderes da República ao longo da última semana, sem sucesso. Ele ainda não conseguiu angariar uma tropa de choque capaz de defendê-lo publicamente.

Até o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, responsável pela sua indicação em 2020, tem se mantido distante do afilhado. Temendo um desgaste para o segmento, já que o escândalo no MEC envolve dois pastores, lideranças evangélicas defendem que Ribeiro se licencie do cargo até a conclusão das investigações.

Em meio às fricções, o respaldo, ao menos por ora, veio do presidente Jair Bolsonaro. Em transmissão ao vivo na internet, ele afirmou que poria “a cara no fogo” por Ribeiro. Segundo o ministro, foi o titular do Palácio do Planalto quem lhe pediu para receber o pastor Gilmar Santos. Ele e outro líder evangélico, Arilton Moura, são acusados de praticar lobby na pasta e integrar um esquema de cobrança de propina a prefeitos para liberar recursos do ministério.

Pastor da Igreja Presbiteriana, assim como o chefe do MEC, André Mendonça tem dito a interlocutores que a relação entre ele e Ribeiro não é mais a mesma. O distanciamento, segundo esses relatos, já dura mais de seis meses. Ribeiro, contudo, chegou a tentar contato com o ministro do STF após a eclosão da crise, mas foi tratado com frieza.

Por determinação do STF, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar se o ministro liberou verbas para prefeituras indicadas pelos dois pastores, que intermediavam reuniões de Ribeiro com chefes de executivos municipais levados por eles. Outro procedimento foi aberto para tratar do caso dos religiosos.

Além de André Mendonça, o titular do MEC procurou os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da bancada evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), entre outros congressistas, como os senadores Wellington Fagundes (PL-MT) e Vanderlan Cardoso (PSD-GO), e o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP). Nenhum deles tem saído em defesa do ministro publicamente.

Ao líder da bancada evangélica, em conversa de sete minutos, Ribeiro afirmou que não tinha “apego ao cargo” e que estava disposto a cooperar, num sinal de deferência aos parlamentares.

Com o presidente do Senado, na quarta-feira, Ribeiro aproveitou para convidá-lo a participar de uma cerimônia de posse de reitores mineiros marcada para o dia seguinte. Pacheco não compareceu.

