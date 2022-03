Brasil Homem é preso por filmar mulheres em banheiro público de posto de combustível em Brasília

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

Homem foi preso após confessar crime. (Foto: Reprodução)

Um homem de 35 anos foi preso, na noite de sexta-feira (25), após denúncia de que teria filmado uma mulher em um banheiro público de um posto de combustível na BR-020, no Distrito Federal. Ao ser abordado pela Polícia Militar, o homem confessou o crime.

De acordo com testemunhas, o preso já havia sido flagrado, em outras ocasiões, fugindo do banheiro feminino de um restaurante do posto.

Após ser reconhecido pela vítima e testemunhas, o homem foi encaminhado até à 6ª Delegacia de Polícia, no bairro Paranoá. Até a última atualização da reportagem, a Polícia Civil não havia dado mais detalhes sobre a ocorrência.

O autor do crime disse aos policiais que possui diversas filmagens de outras mulheres, em banheiros femininos, em seu celular. Segundo ele, as imagens eram usadas para satisfazer seus desejos sexuais.

De acordo com a Polícia Militar, o crime cometido pelo homem consiste no registro não autorizado de intimidade sexual e é tipificado dentro do artigo 216-B do Código Penal. A pena é de seis meses a um ano de detenção, além do pagamento de multa.

Outro caso

Recentemente, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indiciou um agente socioeducativo acusado de colocar uma câmera escondida em um banheiro feminino, para gravar imagens das colegas de trabalho, na hora do banho. Ele deve responder por registro de cenas íntimas sem autorização e perseguição.

Rafael Osvaldo de Carvalho Arantes foi afastado da Unidade de Internação do Sistema Socieducativo de São Sebastião por 60 dias, após denúncia das servidoras que encontraram a câmera, no dia 17 de janeiro.

Segundo as investigações, quando a descoberta da câmera foi divulgada para os outros colegas de trabalho, o agente passou a perseguir uma das vítimas.

A PCDF cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do servidor indiciado. Foram apreendidas uma arma de fogo, munição, o computador que ele levava para o trabalho, HDs e pendrives.

Segundo a denúncia, uma servidora começou a desconfiar porque, ao final do expediente o agente insistia para que ela tomasse banho antes de ir para casa. Constrangida, a vítima preferiu não falar sobre o caso.

A chefe do plantão do dia 17 de janeiro, Natércia Lage de Oliveira, disse que foi esta servidora que encontrou o equipamento de filmagem.

Segundo Natércia, o homem confessou o crime no mesmo dia, depois que a agente fez a denúncia para a direção da unidade. “Ele pediu desculpas. Disse que estava apaixonado”, diz a servidora.

De acordo com a denúncia, as imagens gravadas eram compartilhadas. Conforme a presidente da Associação dos Especialistas Socioeducativos do DF, Luana Euzébia, os vídeos chegaram a circular em alguns grupos.

“Então, não ficava só pra ele, o que agrava mais ainda a situação. Há relatos, inclusive, de que ele usava essas imagens pra se masturbar, pra se satisfazer sexualmente”, diz Luana.

