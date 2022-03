Brasil Mais da metade dos brasileiros são favoráveis à suspensão de aplicativos de mensagens que não obedecem à Justiça; 43% são contra

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

Justiça brasileira busca parceria com as plataformas para coibir desinformação e interferência nas eleições. (Foto: EBC)

Uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste sábado (26) pelo jornal Folha de S.Paulo mostrou que 51% da população são favoráveis à suspensão de aplicativos de mensagens, como o Telegram ou o WhatsApp, que não obedeçam determinações da Justiça para conter a divulgação de notícias falsas. Por outro lado, 43% são contra esse tipo de medida.

Se declararam indiferentes ao tema 3%, e outros 3% não souberam opinar.

O levantamento ouviu 2.556 pessoas acima de 16 anos na última terça-feira (22) e na quarta (23), quatro dias depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter determinado a suspensão do Telegram em todo o país. Moraes considerou que o aplicativo não estava acatando ordens da Justiça contra as fake news.

Dois dias depois, Moraes tirou a suspensão, após o Telegram se comprometer a acatar as medidas.

Parceria com as redes

Nos últimos meses, o STF e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vêm tomando medidas para evitar disseminação de notícias falsas nas redes sociais e interferência indevida nas eleições.

Em fevereiro, o TSE firmou um acordo com oito plataformas, mas o Telegram não atendeu aos chamados. As oito foram: Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Kwai. O Telegram só assinou a parceria nesta sexta-feira (25).

Detalhes da pesquisa

Segundo o Datafolha, entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, mais pessoas são contrárias à suspensão de redes sociais que não obedeçam à Justiça do que entre os eleitores do rival dele na disputa eleitoral, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Um total de 56% dos eleitores de Bolsonaro não apoiam a medida. Entre os eleitores de Lula, esse índice é de 38%.

