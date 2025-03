Economia O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse confiar na aprovação pelo Congresso do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais

Por Redação O Sul | 22 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Haddad reconheceu que o problema não é a medida em si, mas a forma de compensar a perda de arrecadação com a proposta. (Foto: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse confiar na aprovação pelo Congresso do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. Ele reconheceu que o problema não é a medida em si, mas a forma de compensar a perda de arrecadação com a proposta – o governo propôs a criação de um imposto mínimo para contribuintes de alta renda.

“(O projeto) Vai passar (no Congresso). O problema não é da medida em si. Tanto é que todo mundo prometeu. O presidente Lula está cumprindo. O antecessor dele (Jair Bolsonaro) prometeu e não mandou. Por quê? A dificuldade é fazer quem não paga pagar para compensar, que é a contrapartida. É aí que pega”, disse em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Ele disse que, como a ampliação da isenção do IR também foi promessa de campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), será difícil que seu partido vote contra a proposta.

“O que a gente combinou que não vai poder é dar o benefício sem compensação. Senão, pode dar inflação, pode dar tudo”, disse. Ele afirmou que se o Congresso apresentar outra alternativa para compensação, a Receita Federal fará as contas para atestar os valores da proposta. Ele reforçou ainda que o governo chamará o Tribunal de Contas da União (TCU) para o debate, assim como foi feito na reforma tributária.

O ministro reiterou ainda seu compromisso com o ajuste de contas e disse que este é o trabalho que tem sido feito na sua gestão à frente da Fazenda.

Novo consignado

Haddad disse que há uma expectativa de que a concorrência entre os bancos promova uma redução dos juros no novo consignado privado, além do maior acesso aos dados sobre a vida financeira dos trabalhadores.

“Você imagina se a gente for promovendo uma maior conhecimento por parte do sistema financeiro da vida do trabalhador, ele olhando o histórico da pessoa, ele vai falar, ‘esse cara tem toda a condição de pagar esse empréstimo’. Não tem porquê eu cobrar 5% dele, cobrar 6% ao mês, eu tenho confiança no histórico dele e vou jogar essa taxa lá pra baixo”, disse.

Preço dos alimentos

O ministro disse acreditar que os preços dos alimentos irão cair, apesar de ter admitido que alguns itens inspiram mais cuidados, como o café e o ovo. Já o ciclo do boi, segundo ele, pode chegar ao fim mais rapidamente.

“O preço do alimento, eu acredito que vai cair. Alguns itens eu tenho maior preocupação. Tem alguns itens que estão me inspirando mais cuidado. Por exemplo, o aumento da demanda mundial por café inspira cuidado. Porque, por exemplo, a Ásia é um continente onde se toma muito chá. E se você migra para o café, se começa a aumentar muito como parece estar acontecendo. Eu devo receber uma análise disso nas próximas semanas, você pode ter um impacto nos preços mais duradouro”, disse.

Ele disse ainda que o ovo é outra preocupação. “Nós exportamos pouco ovo. A nossa exportação de ovo é muito pequena. Mas pode estar havendo concentração de mercado. Pode estar tendo especulação com o preço”, disse. Ele afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu aos ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário para entenderem o que tem ocorrido com os preços dos ovos.

Ele disse, por outro lado, que outros itens terão seus preços acomodados. A safra deste mês e a queda no dólar vão contribuir neste quadro, segundo o ministro. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/o-ministro-da-fazenda-fernando-haddad-disse-confiar-na-aprovacao-pelo-congresso-do-projeto-de-lei-que-amplia-a-isencao-do-imposto-de-renda-para-quem-ganha-ate-r-5-mil-mensais/

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse confiar na aprovação pelo Congresso do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais

2025-03-22