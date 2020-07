O ministro da Saúde da Nova Zelândia, que saiu do confinamento para ir à praia, pede demissão do cargo

O ministro da Saúde da Nova Zelândia, David Clark, que saiu do confinamento para ir à praia com a família e criticou uma autoridade conceituada do país, entregou o cargo nesta quinta-feira (2).

O futuro de Clark no governo do arquipélago já foi questionado em abril, quando ele admitiu ter violado as regras do confinamento para ir à praia com sua família, um passeio “idiota”, da qual se arrependia.

Na época a primeira-ministra, Jacinda Ardern, decidiu mantê-lo no cargo, alegando que não era hora de desestabilizar o setor de saúde.

Mas com a eleição legislativa daqui a dois meses, a líder trabalhista agora parece convencida de que a presença de Clark no governo não é mais adequada.

“É essencial que as autoridades de saúde tenham a confiança dos neozelandeses”, disse Ardern.

Desde que foi divulgada sua ida à praia, Clark ficou longe dos holofotes.

A imagem do ministro piorou perante a opinião pública quando ele criticou diante das câmeras a diretora geral de saúde, Ashley Bloomfield, que o acompanhava em todas as entrevistas coletivas diárias sobre o novo coronavírus.

A atuação de Bloomfield no combate à Covid-19 tinha a aprovação dos neozelandeses.

A intervenção do ministro criticando sua subordinada viralizou na internet e desgastou ainda mais a imagem do ministro.

Ardern disse que o ministro da Educação, Chris Hipkins, ficará encarregado da pasta da saúde até as eleições de 19 de setembro.

Austrália

A Austrália controlou o número de novos casos de Covid-19, mas um escândalo sexual colocou o país em alerta. Um hotel no Estado de Victoria estava reservado para pessoas que chegavam de outros países cumprirem 14 dias de quarentena antes de serem liberadas, mas funcionários do estabelecimento não cumpriram os protocolos de afastamento. Um deles chegou a ter relações sexuais com um dos hóspedes, que testou positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2).

O Estado deverá desembolsar cerca de 3 milhões de dólares australianos (R$ 11 mi) para lidar com o caso e traçar os contatos para rastrear possíveis infectados. Segundo as autoridades locais, os novos registros de casos de Covid-19 na região podem ter ligação com o acontecimento. Apenas australianos ou residentes podem entrar no país, com algumas exceções.

Segundo a emissora australiana ABC, 31 casos de Covid-19 ligados diretamente ao incidente no hotel foram identificados até o momento. Ao todo, a Austrália registra 8 mil casos de Covid-19, com 104 óbitos. De acordo com as autoridades de saúde, 90% dos contaminados já se curaram.