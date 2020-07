Segundo o relatório do Departamento de Trabalho dos EUA divulgado nesta quinta-feira (2), a criação de vagas de trabalho fora do setor agrícola chegou a 4,8 milhões em junho. Esse foi o maior salto desde que o governo começou a manter registros, em 1939.

Em maio, haviam sido criados 2,699 milhões de postos de trabalho. A previsão de economistas era de que seriam cradas 3 milhões de empregos no mês passado.

Ainda de acordo com o relatório, a taxa de desemprego nos Estados Unidos surpreendeu e recuou no mês passado mais de dois pontos percentuais, ficando em 11,1%. Em maio, já havia caído a 13,3%, após atingir em abril o maior patamar pós-Segunda Guerra Mundial (14,7%). Em fevereiro, antes de iniciar o confinamento para tentar conter o avanço do coronavírus, a taxa foi de 3,5%.

“Esta melhora no mercado de trabalho reflete a contínua recuperação da atividade, que caiu em março e em abril, devido à pandemia da Covid-19 e aos esforços para contê-la”, afirmou o Departamento do Trabalho em um comunicado.

Em outro boletim divulgado nesta quinta, o Departamento do Trabalho informou que os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país continuam em um patamar acima de 1 milhão. Na semana encerrada no dia 27 de junho, totalizaram 1,427 milhão, abaixo do total de solicitações registradas na semana anterior, encerrada no dia 20, que foi de 1,482 milhão.

Os dados de emprego somam-se a uma série de dados positivos, incluindo gastos do consumidor, que mostram forte recuperação da atividade.

Trump comemora

Ansioso por uma rápida recuperação da economia em sua busca pela reeleição em novembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não perdeu tempo e celebrou os números. Em um pronunciamento à imprensa extraordinário uma hora depois da divulgação do relatório, Trump, que está com números em queda em pesquisas eleitorais, afirmou que os dados sobre emprego provam que a economia dos EUA está se recuperando com força.

“O anúncio de hoje prova que nossa economia está voltando com tudo”, disse Trump, destacando diferentes setores que obtiveram ganhos de empregos, de acordo com o relatório mensal. “Esses são números históricos.”

Apesar dos novos casos de Covid-19, Trump, que não abriu espaço para perguntas, disse que espera ver bons números de emprego nos próximos meses e que o relatório do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, dias antes das eleições presidenciais de novembro, também será forte.

“A crise está sendo administrada”, afirmou Trump.

O relatório foi divulgado em um momento dramático da pandemia de coronavírus nos Estados Unidos. O país registrou um número recorde de novas infecções por Covid-19 na quarta-feira (1º), chegando a quase 50 mil novos casos pela primeira vez. No mesmo dia, o presidente disse em uma entrevista à Fox Business que a doença altamente contagiosa vai “em algum momento (…) simplesmente desaparecer”.

Sobre a pandemia, o presidente limitou-se a dizer que o país ainda está “apagando as chamas provocadas pelo coronavírus”.

Ele logo voltou-se aos dados econômicos, e acrescentou que o relatório desta quinta “sugere que os trabalhadores estão confiantes em encontrar um novo emprego”. Ele também disse que a Casa Branca e o Congresso continuam a negociar outra rodada de estímulo, frequentemente chamada de “Fase 4”, para ajudar a economia a lidar com a pandemia, que agora está em seu quarto mês.

Diferenças raciais

A despeito da queda do desemprego, o relatório informou que as diferença entre os níveis de desocupação de negros e brancos aumentou ainda mais em junho, atingindo a maior em cinco anos, o que deixa clara a natureza desigual da recuperação incipiente das perdas históricas de empregos provocadas pela pandemia de coronavírus.

As taxas de desemprego para os dois grupos caíram em junho, mas a taxa para brancos diminuiu muito mais rapidamente. A taxa de desemprego branco caiu 2,3 pontos percentuais, passando de 12,4% para 10,1%, enquanto a taxa para negros diminuiu 1,4 pontos, de 16,8% para 15,4%. A diferença de 5,3% é agora a maior desde maio de 2015 e expõe um importante componente econômico da desigualdade racial em um momento crucial nas relações raciais dos EUA.

Nas últimas semanas, o país testemunhou os maiores protestos em décadas contra a brutalidade policial contra negros.

A pandemia de coronavírus trouxe um fim abrupto à expansão econômica recorde dos EUA, que estava criando melhores oportunidades de trabalho para trabalhadores negros e outras minorias.