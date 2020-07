| Saiba como o Vietnã manteve o país sem mortes por coronavírus

Dezenas de especialistas vietnamitas fizeram diversas reuniões para discutir a condição de Cameron.

“O número muito baixo de casos críticos permitiu que qualquer um em estado grave ganhasse a atenção dos clínicos mais graduados do país”, explica Kidong Park, o representante do Vietnã na OMS (Organização Mundial da Saúde).

Durante boa parte dos dois meses e meio que Cameron ficou internado em coma, ele dependeu de uma máquina Ecmo, uma espécie de suporte de vida usada apenas em casos extremos.

As máquinas extraem sangue do corpo do paciente e colocam oxigênio nesse sangue, que é reintroduzido no paciente.

“Eu tenho sorte que o único efeito duradouro disso parece ser que minhas pernas não têm mais a força para me segurar, mas estou fazendo fisioterapia duas vezes por dia”, disse Cameron.

“Em um determinado momento, meu amigo Craig ouviu do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido que eu tinha 10% de chance de sobreviver, então ele já se planejou para o pior — ele se livrou do meu apartamento e começou a fazer as coisas que alguém faria se pensasse que eu voltaria para casa em um caixão.”

Desde que retomou consciência, teve várias conversas telefônicas chorosas com amigos que estão no Reino Unido que “não imaginavam que eu fosse voltar”.

Médicos tiveram de lidar com várias complicações quando Cameron esteve em coma. Seu sangue ficou extremamente pegajoso, formando coágulos. Seus rins falharam, necessitando diálise. Sua capacidade pulmonar desabou para apenas 10%.