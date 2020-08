Brasil O ministro da Saúde planeja lançar uma campanha para reforçar a orientação de que a população procure unidades de Saúde assim que notar os primeiros sinais do coronavírus

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

Pazuello se reuniu com representantes dos conselhos federal e regionais de medicina para tratar do assunto. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, planeja lançar uma campanha nacional para reforçar a nova orientação da pasta para que a população procure unidades de saúde assim que notar os primeiros sinais da Covid-19.

Até junho, a orientação do Ministério da Saúde era para que os pacientes aguardassem em casa a manifestação mais presente do novo coronavírus e só procurassem os hospitais caso esses sintomas se agravassem.

Na última quarta-feira (29), Pazuello se reuniu com representantes dos conselhos federal e regionais de medicina para tratar do assunto. A avaliação na pasta é de que não adianta fazer uma campanha sem o apoio da classe médica.

Pazuello também pediu a equipe de comunicação do ministério que começasse a pensar na campanha. Hoje, a nova orientação do ministério está registrada apenas de forma discreta no site da pasta.

O nome da filha do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, Stephanie dos Santos Pazuello, aparece na lista do governo federal como solicitante do auxílio emergencial pago a trabalhadores informais e pessoas de baixa renda para diminuir o impacto econômico da epidemia causada pelo novo coronavírus.

A informação consta dos sites da Dataprev, Caixa Econômica Federal e do Portal da Transparência. Consultas mostram que o pedido em nome da filha de Pazuello chegou a ser aprovado, mas o valor não foi liberado porque os sistemas detectaram inconsistências no cadastro dela.

De acordo com o site da Dataprev, a solicitação em nome de Stephanie para recebimento do benefício de R$ 1,2 mil foi feita no dia 7 de abril de 2020, quase duas semanas antes de seu pai assumir a secretaria-executiva do Ministério da Saúde, ainda durante a gestão de Nelson Teich no comando da pasta da Saúde. Segundo o portal da Dataprev, o requerimento foi recebido pelo órgão no dia 12 de abril.

O painel de consulta do auxílio emergencial do site da Caixa mostra que o pedido feito chegou a ser aceito e o pagamento enviado a uma conta do banco, mas o valor não foi sacado. Isso porque, após um novo cruzamento de dados, os sistemas do governo detectaram irregularidades no cadastro de Stephanie.

No site da Dataprev, a mensagem é de que Stephanie foi considerada “não elegível” para o benefício. O problema detectado: laço familiar. Não fica claro que laço familiar de Stephanie o sistema da Dataprev detectou para impedir o pagamento.

No painel de consulta da Caixa, o pedido em nome de Stephanie aparece como “em avaliação”. Logo abaixo, a mensagem diz o motivo: “Seu cadastro foi identificado com indícios de desconformidade com a Lei 13.982/2020 e está sendo reavaliado”.

A lei mencionada é a que criou o auxílio emergencial. O Portal da Transparência mostra que o local de residência de Stephanie Pazuello é o município de Resende. A cidade é a mesma onde fica a sede da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), onde seu pai se formou, e a mesma onde Stephanie prestou um concurso público em 2010 para o cargo de administrador. Ela ficou em 124º no concurso que tinha apenas uma vaga.

