O ministro das Comunicações, Fábio Faria, está com coronavírus. Ele é o 11º ministro do governo a contrair a doença

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, informou nesta quinta-feira (15) que está com covid-19. Faria anunciou o resultado de seu exame por meio de uma rede social.

Na quarta (14), após apresentar febre e dor de cabeça, Faria realizou um teste e recebeu resultado positivo. Ele disse estar bem e afirmou que passará a trabalhar remotamente.

“Fiquei observando, coloquei um termômetro no bolso e vendo se aparecia algum sintoma. Quando foi ontem, cheguei em casa, pela primeira vez, com febre, 37.1 (ºC). Até então não tinha passado dos 36 (ºC). E, junto com a febre, dor de cabeça”, contou. “Acabou de chegar (o teste) PCR dando positivo. Quero dizer a vocês que eu estou muito bem, saúde boa. A dor de cabeça já foi embora.”

O ministro afirmou estar tomando hidroxicloroquina, remédio que não tem eficácia comprovada contra o coronavírus, mas que é propagandeado por Bolsonaro.

Um dia antes, na quarta (14), ele esteve no Palácio do Planalto para entregar um projeto que trada da privatização dos Correios e, na sequência, falou com jornalistas.

Ele é o décimo-primeiro ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro a ter diagnóstico de covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Os outros 10 são: Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo).

Além dos ministros, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle, também tiveram covid-19.

O ministro das Comunicações lembrou, na postagem feita em rede social, que participou na última segunda-feira (5) de jantar para reaproximar o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Também participaram do jantar o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos – que chegou ao lado de Guedes –, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Eduardo Braga (MDB-AM) e os ministros do TCU José Múcio e Vital do Rêgo.

Outros participantes do encontro também realizaram testes para garantir que não estão com covid-19, como a senadora Kátia Abreu (PP-TO), que teve resultado negativo. O ministro do Tribunal de Contas da União Bruno Dantas disse que está isolado, sem sintomas, aguardando para decidir se vai precisar fazer um teste.

O ministro Luiz Eduardo Ramos informou no último sábado (10) que havia contraído a covid-19. No domingo (11), foi o senador Eduardo Braga quem anunciou a infecção pelo coronavírus.

Maia e Alcolumbre também já contraíram a doença.