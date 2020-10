Na coletiva de imprensa, o diretor de emergências da OMS, Mike Ryan, pediu para os governos europeus conterem o aumento dos casos.

“É duro ver muitos países da Europa testemunhando um aumento rápido de casos, e os governos têm que adotar ações decisivas para tentar acabar com a transmissão”, disse Ryan.

Nesta semana, a OMS alertou que, como região, a Europa reportou mais casos diários do que a Índia, o Brasil e os Estados Unidos, países com o maior número de mortes e casos pela covid-19.

A situação é mais crítica na França, onde os hospitais estão ficando sem leitos de UTI, e na Espanha, que declarou estado de emergência em Madri. As infecções voltaram a subir também no Reino Unido, na Alemanha e na Bélgica.

Brasil

O Brasil chegou a 149.639 mortes em função da pandemia do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 682 óbitos por covid-19. Outros 2.310 falecimentos estão em investigação.

O número de pessoas que foram infectadas desde o início da pandemia totalizou 5.055.888. Entre quinta e essa sexta, o Ministério da Saúde recebeu notificação de 27.444 diagnósticos positivos para covid-19.

Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde. Eles são uma sistematização de informações enviadas pelas secretarias estaduais de saúde de todo o País.

Ainda há 472.654 pacientes em acompanhamento. De acordo com o ministério, 4.433.595 pessoas já se recuperaram da doença.

O número de casos de covid-19 ficaram estabilizados na última semana epidemiológica (40) em comparação com a anterior (39), com oscilação de 0,5%. Já as mortes em função da pandemia caíram 6% no mesmo período, considerado por especialistas como uma estabilidade na evolução da curva.

Os dados estão no Boletim Epidemiológico da covid-19, divulgado pelo Ministério da Saúde na quinta-feira (8). O documento avalia a evolução da pandemia no Brasil e traz dados nacionais e regionais do fenômeno. Ele considerou a semana epidemiológica 40, de 27 de setembro a 3 de outubro. O termo é empregado para designar períodos utilizados por autoridades de saúde.

A semana epidemiológica 40 teve 188.842 novos casos, contra 189.751 na semana epidemiológica 39. A média diária caiu para 26.977. Na evolução da curva, é possível perceber uma tendência de queda, mas com oscilações para cima e momentos de estabilização, como nessa última semana.