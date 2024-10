Política Novo exame de imagem da cabeça do presidente Lula, realizado na sexta, tem resultado estável e ele está apto a trabalhar em Brasília; mesmo assim, viagem à Colômbia foi cancelada

Apesar da estabilidade nos exames, a equipe médica ainda não liberou Lula para retomar as viagens que estavam agendadas. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repetiu nessa sexta-feira (25) exames de imagem após sofrer um acidente doméstico no último sábado (19). Os novos procedimentos, em um hospital em Brasília, fazem parte do protocolo definido pela equipe médica que atendeu o presidente.

Apesar da estabilidade nos exames, a equipe médica ainda não liberou Lula para retomar as viagens que estavam agendadas. Lula também não irá a Cali, na Colômbia, na terça-feira (29) para a COP da Biodiversidade.

“O exame está estável em relação aos anteriores. Está apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília. Uma nova avaliação ocorrerá em cinco dias. Ele permanece sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio”, diz o boletim.

Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, e bateu a região da nuca. Ele precisou levar cinco pontos e realizou exames de imagem no sábado, que foram repetidos na terça-feira (22).

Volta ao Planalto

Lula voltou, também nessa sexta, a trabalhar no Palácio do Planalto. Desde o acidente, vinha trabalhando do Alvorada – de onde, inclusive, participou por videoconferência da reunião de cúpula do Brics na Rússia. A viagem que faria ao país foi cancelada em razão da queda.

Nessa sexta, Lula irá ao Planalto pela primeira vez desde o acidente. O presidente esteve na cerimônia de assinatura do acordo que trata da reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, na cidade mineira de Mariana.

A tragédia ocorrida em novembro de 2015 matou 19 pessoas, destruiu distritos e poluiu o Rio Doce em Minas Gerais e parte do litoral norte do Espírito Santo.

O acordo foi discutido no Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), onde as mineradoras Vale, Samarco e BHP negociaram com os governos federal, capixaba e mineiro.

Produtores rurais

Também nessa sexta, o presidente assinou uma Medida Provisória (MP) para complementar ações financeiras de apoio a produtores rurais gaúchos que tiveram perdas matérias em decorrência das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, entre abril e maio deste ano. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

Segundo o governo, o texto, que tem validade imediata, mas precisará ser aprovado pelo Congresso Nacional, permitirá que produtores rurais acessem financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) com desconto em operações de crédito rural realizadas entre 6 e 22 de setembro de 2024. Isso cobre o período de 17 dias em que não havia apoio após a expiração da MP anterior (MP nº 1.216/2024) e antes da publicação da Lei nº 14.981/2024.

Outro ponto da MP define que operações feitas em municípios que decretaram calamidade pública ou situação de emergência até 31 de julho de 2024, mas que só tiveram a situação reconhecida oficialmente até 30 de agosto de 2024, sejam elegíveis para desconto.

Pela MP, a Comissão Especial de Análise de Operações de Crédito Rural do Rio Grande do Sul passa a ter poder de validar pedidos de desconto em municípios sem Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável ou com pendências de resposta, até o prazo de 17 de outubro de 2024.

Por fim, o texto define que que o uso da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) para produtos extrativistas seja ampliado para atender agricultores familiares, extrativistas e Povos e Comunidades Tradicionais (PCT).

