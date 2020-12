Mundo O novo iPhone, mais básico, fracassa em vendas nos Estados Unidos

20 de dezembro de 2020

O iPhone 12 Mini é a versão mais leve da geração. (Foto: Divulgação/Apple)

O pequenino iPhone 12 Mini teve baixa procura nos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa feita por uma consultoria. O estudo ainda apontou que o modelo da atual geração da Apple que se destacou foi o iPhone 12, smartphone mais vendido da safra de 2020 nas operadoras americanas. Em números, o modelo com tela pequena teve pouca adesão pelos americanos e representa de 4% a 5% na preferência dos consumidores, enquanto a versão tradicional reúne entre 24 e 33% das vendas – mesmo sendo mais caro.

O estudo da Wave7 Research ainda destaca que o iPhone SE (2020) fez mais sucesso do que a versão diminuta do iPhone 12. A segunda geração do SE é vista por valores mais acessíveis em comparação ao iPhone 12 Mini, chegando a US$ 300 (R$ 1.520 no câmbio de hoje) de diferença no mercado norte-americano. Nesse caso, o valor pode interferir para o público que busca por aparelhos mais acessíveis.

O aplicativo de pesquisa Flurry Analytics também chegou à mesma conclusão de que o iPhone 12 Mini não teve alta demanda nos Estados Unidos. A empresa analisou a situação da seguinte forma: “Dada a baixa aceitação do iPhone 12 Mini, os consumidores podem estar sinalizando que um dispositivo mais amigável no bolso não é tão importante quanto se pensava. Gastar US$ 100 a mais no iPhone 12 resulta em uma tela 24% maior e uma bateria melhor do que o iPhone 12 Mini”, divulgou a companhia em uma publicação.

Mesmo sendo pequeno, com uma tela de 5,4 polegadas, a versão Mini apresenta algumas especificações presentes em todos os aparelhos da família do iPhone 12, como conexão 5G, processador A14 Bionic e tecnologia MagSafe que serve também para carregamento sem fios. Também é possível encontrar uma câmera dupla com dois sensores de 12 MP, assim como no iPhone 12.

No Brasil, o celular chegou em novembro deste ano por valores a partir de R$ 6.999 na versão de 64 GB de armazenamento e alcançou os R$ 8.499 na opção de 256 GB. Atualmente, ele já é visto com desconto no varejo online, apresentando cifras a partir dos R$ 5.999, queda de R$ 1.000.

Melhor tela

O iPhone 12 Pro Max tem a melhor e maior tela já usada pela Apple nos iPhones. Apesar de ir contra os principais smartphones Android e incluir uma taxa de atualização de 60 Hz, as 6,7 polegadas com tecnologia OLED do Novo iPhone mostrou exibição similar ao OnePlus 8 Pro e superior ao Mi 10 Ultra no ranking do site DxO Mark, site referência em fotografia, telas e alto-falantes mobile.

Surpreendentemente, o celular da Maçã alcançou o segundo lugar na lista com 88 pontos, a frente de modelos como Huawei P40 Pro, Mi 10 Ultra e ROG Phone 3, todos com display OLED e frequência de atualização acima de 90 Hz. Somente o Galaxy Note 20 Ultra (versão com Exynos 990) foi melhor que o iPhone 12 Pro Max, mas a diferença entre eles foi relativamente pequena.

No geral, o display do iPhone 12 Pro Max de fato melhorou bastante em relação à geração passada, mas não o suficiente para bater os principais modelos Android do mercado. Ele tem “boa saturação de cor” segundo a análise, além de uma boa adaptação em cenários externos. No entanto, comparado com o OnePlus 8 Pro e o Galaxy Note 20 Ultra, o iPhone mostrou tons amarelos/laranjas com mais frequência, enquanto os rivais obtiveram resultados mais fiéis.

