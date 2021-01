Mundo O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que o Congresso deve decidir sobre o impeachment de Donald Trump

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Ao ser questionado sobre o caso, Biden respondeu estar focado em conter a pandemia do coronavírus. (Foto: Reprodução/Twitter)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que cabe ao Congresso americano decidir sobre um segundo processo de impeachment contra o atual chefe de Estado, Donald Trump, mas espera que os congressistas estejam prontos para avançar em sua agenda assim que tomar posse no próximo dia 20 de janeiro.

A declaração foi dada à imprensa após a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, dizer que os democratas estão dispostos a debater um novo processo de impeachment contra o republicano se ele não renunciar “imediatamente”. Trump tem sido pressionado a deixar o cargo desde que seus apoiadores invadiram o Capitólio, em Washington, depois do magnata fazer um discurso em seu apoio.

Ao ser questionado sobre o caso, Biden respondeu estar focado em conter a pandemia do coronavírus, garantindo uma vacinação rápida e impulsionando a economia. “Essa é uma decisão a ser tomada pelo Congresso. Estou focado no meu trabalho”, disse ele, que não poupou críticas a Trump, dizendo que seu rival é “inapto”.

O democrata chegou a contestar o plano de vacinação implementado pelo governo do republicano. “As vacinas nos dão esperança, mas sua distribuição tem sido uma farsa”, afirmou Biden. De acordo com ele, a campanha de imunização será “o maior desafio operacional que enfrentaremos como nação”. Em relação ao anúncio de Trump sobre não ir à sua posse, Biden ressaltou que a ausência é “uma coisa boa”. Já a presença do vice, Mike Pence, é bem-vinda.

Nomeação

Joe Biden também nomeou Juan Gonzalez para o cargo de diretor sênior para o Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional. Na prática, o cargo é responsável por assuntos relativos à América Latina. Em outubro do ano passado, Gonzales citou o Brasil ao fazer um comentário a respeito das mudanças climáticas — a fala, em tom crítico, pode indicar qual será a tônica que futuro governo democrata adotará na relação com o governo do presidente Jair Bolsonaro.

“Em qualquer relacionamento que Joe Biden tenha com líderes ao redor do mundo, a mudança climática estará no topo dessa agenda, e isso inclui o Brasil”, disse Gonzalez ao site Huffpost. “Qualquer pessoa, no Brasil ou em qualquer outro lugar, que pensa que pode promover um relacionamento ambicioso com os Estados Unidos enquanto ignora questões importantes como mudança climática, democracia e direitos humanos claramente não tem ouvido Joe Biden durante a campanha”, diz.

Essa não foi a primeira vez que o futuro diretor falou sobre o relacionamento entre os Estados Unidos e o Brasil. Em um artigo publicado na revista Americas Quarterly, em julho do ano passado, Gonzalez questionou se a “liderança atual do Brasil está preparada para abordar os desafios monumentais de nosso tempo”.

