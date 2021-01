A presidente da Câmara instou os republicanos, que atualmente controlam o Senado, a se juntarem às iniciativas para que Trump seja afastado da Casa Branca antes do fim do seu mandato, seja pelo impeachment, seja por meio do recurso à emenda 25 da Constituição, pela qual ele seria declarado incapaz de governar pelo vice-presidente, Mike Pence, e a maioria do seu Gabinete.

“Há cerca de 50 anos, depois de anos de apoio ao seu presidente desonesto, os republicanos no Congresso decidiram que era hora de Nixon ir embora. Hoje, depois dos atos perigosos e sediciosos do presidente, os republicanos no Congresso têm que seguir o exemplo e exigir que Trump deixe o cargo — imediatamente. Se o presidente não renunciar imediatamente e por bem, o Congresso vai dar continuidade à ação”, disse ela na carta.

O presidente eleito, Joe Biden, disse que a decisão sobre um eventual impeachment “é do Congresso” e declarou que sua prioridade agora é o combate ao novo coronavírus, sem revelar se apoia ou não o afastamento de Trump, embora considere o atual presidente como “incapaz” para o cargo.

Segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 57% dos americanos defendem a saída de Donald Trump da Presidência. Os números da Reuters, em parceria com o instituto Ipsos, apontam ainda que 70% dos eleitores do republicano reprovam a invasão do Capitólio, e que 68% rejeitam a maneira como Trump agiu no episódio.