Québec, no Canadá, abre vagas de emprego para brasileiros

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Objetivo é recrutar profissionais nas áreas de TI, games, saúde e manufatura. (Foto: Divulgação/ Site Quebec na Cabeça)

A Québec International, agência de desenvolvimento econômico da cidade de Québec (Canadá), inicia a procura de profissionais brasileiros para oportunidades de trabalho qualificado na região. A iniciativa, que tem apoio do Ministério da Imigração local e a participação de 10 empresas, tem o objetivo de preencher vagas de emprego nas áreas de TI, games, saúde e manufatura.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 17 de janeiro, em francês. Os candidatos devem acessar o site www.quebecnacabeca.com, criar um perfil online com suas qualificações e se habilitar para sua vaga de interesse.

Além da formação acadêmica e experiência exigidas em cada programa, é necessário demonstrar um bom nível de conhecimento do idioma francês. Não é preciso apresentar documentos de imigração para participar do processo. Os aprovados terão acesso a oportunidades de emprego em condições iguais aos dos canadenses.

Os profissionais selecionados nessa primeira etapa serão convocados para entrevistas virtuais com os recrutadores das empresas, que serão promovidas no intervalo de 8 a 19 de fevereiro de 2021. Os aprovados receberão um contato do futuro empregador.

A província do Québec, cuja maior cidade é Montreal, fica no leste canadense e tem atualmente uma das maiores taxas de emprego do Canadá – 91,2% em 2019 para pessoas de 24 a 54 anos –, além de uma economia em expansão há mais de duas décadas.

Vacina

A campeã olímpica de luta Erica Wiebe, do Canadá, disse que os trabalhadores da linha de frente e as pessoas vulneráveis devem ser priorizados em relação aos atletas olímpicos para a vacina contra o coronavírus.

O representante canadense dos Jogos Olímpicos Dick Pound declarou que os atletas deveriam ter acesso prioritário à vacina contra o coronavírus para que os Jogos de Tóquio possam acontecer conforme programado, a partir de 23 de julho.

Espera-se que mais de 15.000 atletas de quase todos os países do mundo viajem a Tóquio para as Olimpíadas e as Paraolimpíadas.

“Acho que o movimento olímpico representa em sua pureza muito mais do que apenas colocar atletas no palco para entreter o mundo”, afirmou Wiebe à CBC. “As pessoas mais importantes que precisam ser vacinadas são os trabalhadores da linha de frente, aqueles que correm maior risco e as pessoas em asilos – são eles que precisam ser priorizados.”

O ginasta canadense Kyle Shewfelt, que ganhou a medalha de ouro nos Jogos de Atenas 2004 no exercício de solo, ecoou os comentários da compatriota Wiebe.

“Do ponto de vista moral, isso não cai bem”, disse Shewfelt. “Eles (atletas) já estão saudáveis, estão em uma faixa etária que não se mostrou super vulnerável nos desfechos fatais dessa doença”, concluiu.

