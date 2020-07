O número de mortos na Espanha por Covid-19 pode ser quase 60% maior que o número oficial de 28.432, de acordo com uma investigação do jornal “El Pais” publicada neste domingo (26).

A cifra de “El Pais” está alinhada com as do Centro Nacional de Epidemiologia e do Centro Nacional de Estatística (INE), que registram excesso de mortalidade comparando as mortes em todo o país com as médias históricas.