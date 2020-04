Rio Grande do Sul O número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus subiu para 664 no Rio Grande do Sul. O Estado já tem 16 mortes

12 de abril de 2020

Secretaria da Saúde atualiza números da pandemia. (Foto: Reprodução)

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul informou, neste domingo (12), que o número de casos confirmados do novo coronavírus subiu para 664 no Estado. Os novos infectados estão em Porto Alegre (3 casos), Cidreira, Encruzilhada do Sul, Estrela, Imbé, Novo Hamburgo, Rio Grande, São Domingos do Sul e Veranópolis. No total, os casos estão confirmados em 81 cidades gaúchas. Até sábado (11), eram 653 infectados.

O número de mortes por coronavírus no Estado está em 16. No sábado, houve a confirmação do óbito de uma mulher de 77 anos de Encruzilhada do Sul. O falecimento ocorreu na sexta-feira em Santa Cruz do Sul, onde ela estava internada.

Óbitos

24 de março – Primeira morte. Idosa de 91 anos, internada na UTI do Hospital Moinhos de Vento havia uma semana. Ela teve contato com indivíduo infectado.

26 de março – Segunda morte. Idoso de 88 anos, de Porto Alegre, internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento três dias antes. Histórico de doenças pulmonares, diabetes e hipertensão, além de viagem recente para Florianópolis (SC).

28 de março – Terceira morte. Idoso de 60 anos, morador de Ivoti. Ele estava internado na UTI de Novo Hamburgo e teve a doença confirmada na véspera do óbito. Sócios da fábrica de sucos Petry. o empresário foi um dos poucos casos fatais no Estado a ter a sua identidade divulgada.

28 de março – Quarta morte. Idosa de 84 anos, moradora de Novo Hamburgo, internada no Hospital Regina havia quatro dias com febre, tosse, dificuldade respiratória, fraqueza e dificuldade para engolir. Ela tinha um histórico de diabetes e outras doenças crônicas, mas não saía de casa e só tinha contato com familiares, que a visitavam com frequência.

2 de abril – Quinta morte. Idosa de 92 anos, de Porto Alegre, internada na UTI do Hospital de Clínicas em Porto Alegre). Com primeiros sintomas em 23 de março e diagnóstico positivo no dia seguinte, a paciente sofria de asma, doenças cardiovascular e neurológica.

1º de abril – Sexta morte. Homem de 59 anos, de Porto Alegre, sem histórico de doenças graves e com registro de viagem em cruzeiro pela costa brasileira. O óbito ocorreu no Hospital Mãe de Deus, onde o paciente estava internado desde o dia 20 de março.

4 de abril – Sétima morte. Idosa de 73 anos, moradora de Novo Hamburgo. Ela estava internada no Hospital Municipal havia quase uma semana, com quadro de febre, dispneia e desconforto respiratório. Apesar de a paciente residir em um lar para idosos, os colegas de instituição não apresentaram sintomas.

6 de abril – Oitava morte. Idosa de 90 anos, moradora de Porto Alegre. Ela estava internada na UTI do Hospital Mãe de Deus havia nove dias e apresentava um quadro de saúde marcado por doenças crônicas pré-existentes.

7 de abril – Nona morte. Mulher de 44 anos, moradora de Alvorada (Região Metropolitana) e que trabalhava em Porto Alegre como técnica de enfermagem no GHC (Grupo Hospitalar Conceição), onde estava internada. Ela apresentava obesidade e histórico de doença respiratória. Esse foi o primeiro óbito gaúcho de um profissional de saúde por causa da Covid-19.

8 de abril – Décima morte. Idoso de 81 anos, morador de Porto Alegre. Ele estava internado havia três semanas na UTI do Hospital de Clínicas, dois dias após sentir os sintomas. Além de apresentar doenças pré-existentes, ele havia retornado de uma viagem à Espanha, com escala na Itália – países com alta incidência do Covid-19.

8 de abril – Décima-primeira morte. Homem de 53 anos, residente em Marau (Região Norte). Ele tinha procurado atendimento no hospital do município 11 dias antes, quando foi transferido para Passo Fundo, na UTI. Histórico de insuficiência cardíaca.

9 de abril – Foi registrado na madrugada o 12° óbito por coronavírus no Rio Grande do Sul. A vítima é uma mulher de 61 anos, residente em Passo Fundo. Ela internou na UTI no último dia 29/3. A mulher tinha como doenças crônicas diabetes mellitus e hipertensão.

9 de abril – Décima-terceira morte. Foi o segundo caso de óbito por coronavírus registrado na cidade de Passo Fundo. Um idoso de 89 anos. A vítima é residente da cidade e estava internado desde o dia 27/03. Ele apresentava doenças respiratória e neurológica crônicas.

9 de abril – Décima-quarta morte confirmada no Rio Grande do Sul. O homem, residente de São Leopoldo, tinha 66 anos era diabético e fazia uso de insulina. Ele internou no dia 30/03 na cidade e foi transferido para um hospital em Porto Alegre dia 04/04.

10 de abril – Décima-quinta morte. Trata-se de um idoso de 78 anos, residente em Canoas, que estava internado desde o último dia 04/04. O homem tinha como doenças crônicas cardiopatia, neuropatia e diabetes.

