Geral O pai e empresário do craque argentino Lionel Messi vai à Espanha e diz que é difícil que seu filho continue no Barcelona

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Será difícil para Lionel Messi permanecer no Barcelona depois de ter tornado público seu desejo de deixar o clube espanhol. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Será difícil para Lionel Messi permanecer no Barcelona depois de ter tornado público seu desejo de deixar o clube espanhol, disse seu pai e agente Jorge Messi nesta quarta-feira, quando chegou à cidade catalã para negociar o futuro de seu filho.

Depois de voar em um jato particular, Jorge Messi se reuniu com o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, nesta quarta-feira (2), para discutir o futuro do filho, mas, segundo a imprensa espanhola, o encontro terminou sem acordo.

O seis vezes melhor jogador do mundo insiste que tem uma cláusula em seu contrato que lhe permite sair por transferência gratuita – uma reivindicação contestada pelo Barcelona e pela La Liga, que afirmam que o argentino só pode sair se um clube rival estiver disposto a pagar uma cláusula de compra de 700 milhões de euros.

“Não sei, não sei de nada”, disse o pai de Messi ao canal de TV espanhol Cuatro, antes da reunião, quando questionado se o jogador de 33 anos deixaria o único clube em que jogou profissionalmente.

No entanto, quando pressionado se seria difícil para o atleta permanecer, seu pai respondeu “sim”. Questionado sobre como ele vê o futuro de Messi no Barcelona, ele respondeu “difícil, difícil.”

Ele evitou perguntas sobre se o Manchester City seria uma boa opção para seu filho. Uma mudança para o Manchester City permitiria que Messi voltasse a trabalhar com seu ex-técnico no Barcelona, Pep Guardiola.

“Não sei, ainda não há nada”, disse ele, acrescentando que não teve nenhuma conversa com Guardiola, que desfrutou de anos repletos de troféus como técnico do Barça com Messi na equipe.

Maior jogador da história do Barça, o camisa 10 não se reapresentou no clube no último domingo, quando o elenco passou por testes de coronavírus. Ele também não esteve nos dois dias de treinos sob o comando do novo técnico Ronald Koeman.

Sem acordo

A aguardada reunião entre o pai de Lionel Messi e o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, terminou sem um acordo sobre o futuro do craque argentino. Segundo a imprensa espanhola, no encontro desta quarta-feira, nenhuma das partes cedeu em suas intenções iniciais.

Messi foi representado pelo seu pai, Jorge, e seu irmão, Rodrigo, que repetiram o que já havia sido informado semana passada por escrito: o camisa 10 argentino deseja deixar o Barça imediatamente, a um ano do fim do contrato. Bartomeu, no entanto, reiterou que o clube conta com seu maior jogador para o projeto de reformulação conduzido pelo novo técnico, Ronald Koeman.

Jorge Messi chegou a Barcelona nesta quarta, a bordo de um avião privado procedente de Rosario, na Argentina. Na reunião realizada na sede do clube, que durou cerca de uma hora e meia, os representantes de Messi lembraram que uma cláusula no contrato do jogador permite a saída sem multa. Mas o Barcelona alegou que o prazo para uso dessa prerrogativa expirou no dia 10 de junho e, portanto, uma quebra no contrato agora só pode ser feita mediante o pagamento da multa de 700 milhões de euros (R$ 4,6 bilhões).

Na visão de Messi, porém, a extensão da temporada, forçada pela pandemia de Covid-19, também ampliaria esse limite estabelecido no contrato. Se não houver acordo, o impasse pode terminar na Fifa. As informações são da agência de notícias Reuters e do site Globo Esporte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral