Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2021

Para a OMS, também é cedo ainda para determinar a origem do vírus. (Foto: Reprodução)

Um painel independente de especialistas em vacinas revisou dados do imunizante contra o coronavírus desenvolvido pela Moderna e vai publicar na próxima semana as recomendações sobre o uso do produto, disse a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em avisos enviados à imprensa, a organização disse que “o Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (SAGE) tornará públicas suas recomendações provisórias à OMS sobre o uso da vacina contra Covid-19 da Moderna (mRNA-1273)”. As recomendações foram acertadas na reunião extraordinária do SAGE em 21 de janeiro.

Mariângela Simão, diretora-assistente da OMS para a área de acesso a medicamentos, vacinas e farmacêuticos, lembrou, durante participação em evento da organização em redes sociais na quarta-feira, que os especialistas do SAGE publicaram recomendações sobre o uso da vacina da Pfizer no início de janeiro. “Eles já estão se reunindo para (fazer recomendações sobre) outra vacina em breve”, disse Simão.

As máscaras de tecido continuam sendo eficazes, mesmo contra as novas variantes do coronavírus, porque a forma de transmissão é a mesma, afirmou a Organização Mundial da Saúde (OMS), que não prevê mudar suas recomendações. “Todas as pessoas com menos de 60 anos que não tiverem problemas de saúde particulares podem usar as máscaras de tecido, não cirúrgicas”, afirmou a encarregada da gestão da pandemia na OMS, Maria Van Kerkhove. “Nas regiões onde o vírus circula, é preciso usar a máscara quando as pessoas estão aglomeradas e é impossível ficarem pelo menos a um metro de distância umas das outras, e também em quartos com pouca ou má ventilação”, acrescentou em coletiva de imprensa.

Alemanha e Áustria acabam de impor o uso de máscaras médicas (cirúrgicas ou FFP2) nos comércios e nos transportes. O governo francês pede que se deixe de usar algumas máscaras de tecido, como as fabricadas em casa porque se acredita que não filtrem o suficiente com o aparecimento de novas variantes mais contagiosas do novo coronavírus. “Os países são livres para tomar as medidas que considerem necessárias”, afirmou Maria Van Kerkhove. Mas, mesmo com variantes que podem ser mais contagiosas, “não temos nenhum indício que sugira que a forma de transmissão tenha mudado”, explicou. Por isso, “nesta fase não temos a intenção de mudar” as recomendações vigentes.

Para a OMS, também é cedo ainda para determinar a origem do vírus. “Todas as hipóteses estão sobre a mesa. É claramente muito cedo para se chegar a uma conclusão sobre onde esse vírus nasceu, seja na China ou fora da China”, explicou Michael Ryan, diretor responsável por emergências de saúde da OMS durante coletiva de imprensa em Genebra. “Existem diferentes observações científicas em diferentes partes do mundo”, acrescentou. “É um grande quebra-cabeça e você não pode ter uma imagem ampla olhando apenas para uma das 10.000 peças de um quebra-cabeça”.

