29 de dezembro de 2020

O papa Francisco emitiu um novo decreto tornando os fundos de caridade mais transparentes. (Foto: Reprodução)

O papa Francisco emitiu um novo decreto tornando os fundos de caridade mais transparentes e aumentando o controle sobre as finanças do Vaticano após vir à tona um escândalo sobre um negócio imobiliário de luxo em Londres (Reino Unido), que foi alvo de investigação e levou à suspensão, no ano passado, de cinco funcionários, quatro deles da Secretaria de Estado.

Publicado na segunda-feira (28), o decreto entrará em vigor em até dois meses a partir de 1º de janeiro e tem como alvo principal a Secretaria de Estado, órgão mais importante da administração do Vaticano, que deverá abrir mão da gestão de seus fundos, investimentos e imóveis e se submeter à supervisão de outras duas repartições econômicas.

O patrimônio da Secretaria de Estado será transferido para um departamento denominado Administração do Patrimônio da Santa Sé (APSA) e será tutelado pelo Secretaria da Economia. A Secretaria de Estado também perderá o controle da “Moeda de Pedro”, um fundo para o qual os fiéis podem contribuir e que visa ajudar o papa a administrar a Igreja e financiar suas instituições de caridade.

O decreto cria ainda três novas contas: uma para o fundo da “Moeda de Pedro”, outra para um Fundo Discricionário Papal e uma terceira para manter os fundos que os doadores querem que sejam usados para um propósito específico. Para garantir a transparência, eles farão parte do orçamento do Vaticano, disse o Papa no documento.

Um comunicado do Vaticano disse que as mudanças na “Moeda de Pedro” visam assegurar aos doadores que as contribuições serão usadas de maneira adequada. Nos últimos anos, a Santa Sé recorreu diversas vezes ao fundo para cobrir seus déficits orçamentários e a reputação da “Moeda de Pedro” foi afetada por relatos de que pode ter sido usada para investimentos questionáveis, como o edifício em Londres.

Em 2014, a Secretaria de Estado investiu cerca de 200 milhões de euros como parceira em um acordo para comprar um prédio de luxo na capital inglesa. Mas à medida que o negócio avançava, se tornava mais oneroso: o Vaticano foi obrigado a aumentar o capital investido ao longo dos anos para não perder o investimento e pagou dezenas de milhões de taxas a intermediários – depois acusados de extorsão – na tentativa de alterar os termos.

O escândalo veio à tona em setembro, após o papa Francisco demitir o cardeal Giovanni Angelo Becciu, de 72 anos, do cargo de vice-diretor da Secretaria, de onde controlava todas as contas do Vaticano. Becciu, no entanto, foi nomeado prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, uma espécie de queda para cima que lhe tirou poder, mas manteve a possibilidade de ser escolhido como o novo papa no próximo conclave. As informações são do jornal O Globo e da agência de notícias Reuters.

