Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Sistema passará por testes com 1% a 5% da base de inscritos, segundo o BC. (Foto: Banco Central do Brasil)

O Pix, novo sistema de pagamentos instantâneos brasileiro, entra em operação no próximo dia 3 para uma base restrita de clientes e em horários reduzidos. Segundo o Banco Central (BC), o serviço estará disponível para que um grupo de usuários faça testes e os desenvolvedores detectem possíveis ajustes.

Entre 3 e 8 de novembro, um grupo de 1% a 5% da base de clientes cadastrada no Pix poderá fazer as primeiras operações entre 9h e 22h. Do dia 9 até o 15, o BC avaliará a ampliação do número de clientes se os resultados forem bons. Nas duas quintas e sextas-feiras desse período, as operações com o Pix funcionaram sem limitação de horário.

“Se definiu uma janela diária de forma a termos espaço durante esses dias em que o Pix não estará efetivamente funcionando para conectar, fazer ajustes necessários”, diz Carlos Eduardo Brandt, chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC.

Ao longo das semanas de teste, todos os cadastrados poderão receber dinheiro pelo Pix, mas não transferir. Apenas os selecionados terão todas as funcionalidades em mãos. No dia 16, às 9h, as operações serão liberadas a todos, prevê o BC.

“Nesse processo pode haver alguma intercorrência, tudo vai ser tratado, gerenciado pelas equipes envolvidas do BC e das instituições financeiras. Os sistemas estão exaustivamente testados, a gente está falando aqui só desse processo de passagem específico para o ambiente real”, afirma Brandt.

Quem for selecionado para o grupo de testes do Pix deve ser avisado pelo banco ou instituição financeira em que foi cadastrada a chave. Segundo o BC, o aviso deve ser feito até o dia 3, quando o sistema entra em operação restrita.

Cadastramento

Desde 5 de outubro, pessoas físicas e empresas podem cadastrar as chaves em instituições financeiras ou de pagamentos para operar o Pix. A chave de usuário é um identificador de contas: o cliente pode cadastrar um número de celular, e-mail, CPF, CNPJ ou um EVP (uma sequência de 32 dígitos a ser solicitado no banco). Por meio dela, será possível receber pagamentos e transferências. A chave é um “facilitador” para identificar o recebedor, mas não é indispensável para receber um Pix.

Conforme o BC, o cadastro de chaves havia atingido mais de 55 milhões de usuários. Além disso, 762 instituições já foram aprovadas pelo BC e poderão oferecer o Pix a partir de 16 de novembro.

