Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Bolha de calor provoca altas temperaturas. (Foto: Getty Images)

O mês passado foi o agosto mais quente da história, com vários continentes registrando temperaturas recordes, segundo a Agência Americana Oceânica e Atmosférica (NOAA). De acordo com os cientistas dos Centros Nacionais de Informação Ambiental da NOAA, a temperatura média global em agosto foi de 1,25°C (ou 2,25 graus Fahrenheit) acima da média do século 20 – o valor foi 0,29°C (0,52°F) acima do registrado em 2016.

Quatro continentes – África, Ásia, América do Norte e América do Sul – tiveram os agostos mais quentes, enquanto a Europa e a Oceania registraram o segundo agosto mais quente. O mês passado também foi o mais quente na região do Ártico.

Sarah Kapnick, cientista-chefe da NOAA, alerta que esses recordes de temperatura estão relacionados com as emissões de gases de efeito estufa.

Pelo quinto mês consecutivo, a temperatura global da superfície do mar atingiu um recorde máximo para o mês e, no geral, agosto de 2023 estabeleceu um recorde para a maior anomalia mensal da temperatura da superfície do mar (+1,85°F ou +1,03°C) de qualquer mês nos 174 anos de existência da NOAA. A Antártica também teve o quarto mês consecutivo com a menor extensão ou cobertura de gelo marinho já registrada.

Junho, julho e agosto

De acordo com o Observatório Europeu Copernicus, as temperaturas médias mundiais durante os três meses do verão no Hemisfério Norte (junho, julho e agosto) foram as mais elevadas já registradas, com temperatura média mundial de 16,77°C.

Início da primavera

O inverno no Brasil se despediu nessa sexta-feira (22), seguindo a tendência vista ao longo da semana: muito calor, baixa umidade em alguns locais e termômetros registrando altas temperaturas. A estação, que começou em 21 de junho, termina na madrugada de sábado (23), quando começa a primavera, às 3h50 no horário de Brasília.

O país vive uma onda de calor que deve atingir seu ápice no fim de semana. A Climatempo alerta que 11 capitais podem bater o recorde de calor para 2023: Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Brasília, Palmas e Teresina.

