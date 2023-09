Porto Alegre Hotéis de Porto Alegre com a maior ocupação num agosto nos últimos 12 anos

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Alta é atribuída à realização de eventos e ao processo de recuperação da economia brasileira. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDet) aponta uma ocupação de 69% das vagas na rede hoteleira de Porto Alegre em agosto. Trata-se do maior índice para esse mês desde 2011 (quase 71%), desempenho atribuído ao processo de retomada do crescimento econômico no País e quatro grandes eventos.

Na lista de grandes atrativos à visitação no período está a realização da 46ª Expointer, em Esteio (Região Metropolitana), que ajudou os estabelecimentos da capital gaúcha a alcançarem 80% de leitos preenchidos. Outra feira com impacto positivo foi a Expoagas (do segmento de supermercados), que coincidiu com um índice de 87%.

Também contribuíram para a alta na demanda por acomodações temporárias os dois jogos do Inter em casa pela Copa Libertadores da América durante o período. Enquanto a partida de 8 de agosto contra o River Plate (Argentina) contribuiu para uma taxa de 84%, o duelo do dia 29 contra o Bolívar (Bolívia) foi determinante para uma ocupação de 91% das vagas.

A titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Evangelista Tavares, ressalta: “Esse tipo de turismo é um importante indutor para aquecer o mercado. Temos muitos atrativos, incluindo profissionais qualificados, modernos centros de eventos e contato com a natureza”.

Para as próximas semanas, estão programados mais atrações que prometem movimentar a economia de Porto Alegre. Uma dessas atrações é o Congresso Brasileiro de Cardiologia, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). A sede da entidade, na Zona Norte, deve receber mais de 7 mil pessoas entre quinta-feira (28) e sábado.

Isso sem contar, é claro, as diversas produções de menor porte. São shows, peças de teatro, encontros empresariais e outras modalidades.

Mercado de trabalho

A cada oito empregos gerados em Porto Alegre desde janeiro, um está vinculado ao turismo. Somente em julho foram 19.569 novas postos de trabalho, o que representa 11% da fatia relacionada ao segmento. A atividade engloba:

– Alojamentos (hotéis, pousadas, camping).

– Agências e operadores de viagens.

– Restaurantes e demais serviços de alimentação e bebidas.

– Transporte (terrestre ou aquático, bem como a organização de excursões).

– Locação de automóveis e de outros meios.

– Atividades culturais.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/rede-hoteleira-de-porto-alegre-registra-maior-ocupacao-durante-o-mes-de-agosto-nos-ultimos-12-anos/

Hotéis de Porto Alegre com a maior ocupação num agosto nos últimos 12 anos

2023-09-22