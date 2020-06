Rio Grande do Sul O plano de retomada das aulas presenciais nas escolas gaúchas deve ser novamente detalhado na semana que vem

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Cronograma ainda depende da análise do contexto da pandemia no Estado. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, deve se pronunciar no início da semana que vem sobre a retomada das aulas presenciais nas escolas gaúchas de ensino infantil, básico, fundamental e médio, prevista para julho. Segundo ele, um posicionamento mais preciso sobre o tema pelo Palácio Piratini ainda depende de avaliação por especialistas e do contexto da pandemia de coronavírus no Estado.

“Devemos nos pronunciar se daremos um passo adiante, com o retorno presencial, no mês de julho”, declarou em sua “live” desta segunda-feira (8) nas redes sociais. “Estamos analisando protocolos e dados oficiais, trabalhando com especialistas para ver as condições para que isso aconteça.”

Conforme diretrizes antecipadas pelo próprio chefe do Executivo em maio, existe um plano prévio – a confirmar – de retorno gradual das aulas presenciais, primeiro pelo ensino pré-escolas, prosseguindo então no âmbito do Ensino Fundamental (1ª à 9ª série), por fim, pelo Ensino Médio (primeiro ao terceiro ano).

De certo, até agora, já se sabe que no dia 15 de junho (próxima segunda-feira), estarão autorizados a retomar atividades presenciais as disciplinas práticas e estágios curriculares de graduação, pós-graduação e cursos técnicos, bem como os cursos livres.

Google

O governador Eduardo Leite concedeu espaço, na transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta segunda-feira (8), para que a equipe do Google For Education explicasse passo a passo como funciona o acesso à plataforma Google Sala de Aula (Google Classroom), ferramenta escolhida para a realização das “aulas remotas” na rede estadual. Dos cerca de 900 mil alunos e professores, quase 150 mil fizeram o cadastro na primeira semana de inscrições.

Leite ressaltou que a sociedade vive tempos desafiadores, o que faz com que as pessoas fiquem apreensivas por entender essas novas ferramentas, mas que não há motivo para angústia. “Nossa equipe está trabalhando muito para que possamos fazer este aprendizado, tanto para professores como para alunos, de forma tranquila, ao longo das próximas semanas”, afirmou.

O secretário da Educação, Faisal Karam, ressaltou que o trabalho tem sido intenso nos últimos dias, uma vez que, em virtude da pandemia, foi necessário acelerar um processo de instrumentalização digital da Rede, já iniciado anteriormente.

Já o executivo do Google Alexandre Campos salientou a grande satisfação em fazer parte dessa “jornada de inovação”, em parceria com o governo do Rio Grande do Sul. “Nossa plataforma foi construída escutando as dificuldades dos professores com essas tecnologias no passado. Neste momento de pandemia, é uma grande satisfação poder ajudar as crianças a seguirem nesta jornada de aprendizagem”, afirmou

Marcele Aline Garrido e Wellington Maciel, da equipe da Google For Education, demonstraram passo a passo, durante a transmissão ao vivo, como fazer o primeiro acesso ao Google Sala de Aula. No Rio Grande do Sul, a Seduc criou o site Escola RS, para concentrar as informações sobre Aulas Remotas e facilitar o acesso de professores e estudantes à plataforma. A entrada ocorre a partir de uma conta Google personalizada, normalmente composta no seguinte modelo: nome.sobrenome@educar.rs.gov.br.

Para acessar pela primeira vez, o usuário deve clicar em “Aulas Remotas” e, depois, em “Primeiro acesso”, onde escolherá se o acesso é para professor ou para aluno. As contas de todos os alunos e professores já foram criadas.

Para o estudante ter acesso à conta, deve preencher com seu nome completo e data de nascimento. Também deve colocar uma das duas informações: ao menos o primeiro nome de seu responsável ou o seu número de matrícula. Após clicar em “Verificar conta”, será informado o endereço de e-mail e gerada uma senha provisória, que precisa ser trocada em seguida. Pronto: tendo em mãos endereço e senha, o acesso já pode ser feito normalmente.

Já para o professor ter acesso à conta, deve preencher com seu CPF e data de nascimento. Após clicar em “Verificar conta”, será informado o endereço de e-mail e gerada uma senha provisória, que precisa ser trocada em seguida. Tendo em mãos endereço e senha, o acesso já pode ser feito normalmente.

Depois que o acesso estiver garantido, a entrada na conta pode ser diretamente no site Google Sala de Aula. Em ambos, o login é feito com o endereço de e-mail e a senha escolhida pelo usuário. Dentro da plataforma, alunos e professores já estarão inseridos nas turmas e disciplinas das quais fazem parte.

(Marcello Campos)

