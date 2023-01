Geral “O povo está feliz”: Alckmin cochicha para Lula antes de discurso no Palácio do Planalto

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

A fala de Alckmin, feita ao pé do ouvido de Lula, vazou acidentalmente no microfone do púlpito. (Foto: Reprodução)

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) fez um comentário ao pé do ouvido de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poucos segundos antes do presidente começar a falar para as milhares de pessoas que acompanharam, neste domingo (°), a posse no Palácio do Planalto, em Brasília. A fala de Alckmin, feita ao pé do ouvido de Lula, vazou acidentalmente no microfone do púlpito. Emocionado com a multidão, ele cochichou para o petista que “o povo está feliz”.

No discurso feito após receber a faixa presidencial, Lula voltou a citar o legado negativo do governo de Jair Bolsonaro (PL) e o relatório preparado pelo gabinete de transição, que já havia destacado em sua fala ao Congresso.

Em sua terceira cerimônia de posse, o petista se emocionou e precisou interromper a fala para recuperar o fôlego ao falar de pessoas que passam necessidade no Brasil. Ele também prometeu um olhar especial para a população mais pobre.

Na praça dos Três Poderes, onde foi autorizada a permanência de 40 mil pessoas, Lula, 77 anos, subiu pela terceira vez a rampa do Palácio do Planalto ao lado da esposa Janja e da cadela Resistência, adotada durante a vigília em Curitiba no período em que Lula esteve preso por 580 dias entre 2018 e 2019.

Ao som de peças de Villa-Lobos, como a Bachiana Brasileira nº 5 e o Trenzinho do Caipira, o presidente se fez acompanhar também de cidadãos que simbolizam a diversidade da população brasileira em termos étnicos, sociais e de gênero: o cacique Raoni Metuktire; o menino negro Francisco; o metalúrgico Weslley Rodrigues Rocha; o professor Murilo de Quadro Jesus; a cozinheira Juciamara Fausto dos Santos, o jovem Ivan Baron, portador de necessidade especial e influencer; o artesão Flávio Pereira; e a catadora Aline Souza, negra, a quem coube passar a faixa presidencial a Lula.

Bastante emocionado, o presidente discursou no Parlatório, tratando especialmente e com bastante ênfase do resgate da dívida social, e em seguida recebeu o cumprimento dos chefes de estado estrangeiros. Estiveram presentes o rei da Espanha, Felipe VI e 20 presidentes, entre eles o de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; de Cabo Verde, José Maria Neves; da Argentina, Alberto Fernández; do Chile, Gabriel Boric; da Colômbia, Gustavo Petro; do Uruguai, Luís Lacalle Pou, além dos ex-presidentes uruguaios José Mujica e Júlio Maria Sanguinetti.

Toda a cobertura contou cerca de 700 jornalistas nacionais e estrangeiros. A Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) e das forças de segurança do DF efetivaram um Protocolo de Ações Integradas (POI) para aumentar a segurança no evento. Foram registrados três incidentes relacionados à posse presidencial, entre eles a detenção de um homem, que portava uma faca e fogos de artifício. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) registrou 94 atendimentos. As informações são do jornal O Globo e da Agência Senado.

