Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

Um grupo de extremistas chegou a ir até o local onde ficam as residências dos oficiais-generais para cobrar uma ação. (Foto: Reprodução)

Faltando menos de quatro horas para virada do ano, algumas dezenas de radicais bolsonaristas ainda seguiam acampados no Quartel General do Exército em Brasília, no último sábado (31). Durante o pronunciamento do então presidente em exercício Hamilton Mourão em rede nacional, feito no mesmo dia, ouviram-se vaias dos apoiadores de Bolsonaro a seu vice.

Houve divergências sobre a postura do general e senador eleito pelo Rio Grande do Sul. “Ele só cumpriu o protocolo. Temos que confiar no Exército”, disse uma apoiadora com microfone na mão. Outros desesperados pediam que algo fosse feito até a meia-noite. “Não podemos esperar”, afirmou outra militante ouvida pela reportagem do jornal O Estado de S. Paulo no local.

No discurso, Mourão pediu que bolsonaristas lutem “pela preservação da democracia” e que voltem “à normalidade”, trecho que irritou parte dos militantes acampados na capital federal. “A alternância de poder é saudável e deve ser preservada”, afirmou Mourão, que pediu uma oposição ao novo governo e não ao Brasil.

Um grupo de extremistas chegou a ir até o local onde ficam as residências dos oficiais-generais da Força para cobrar uma ação. Eles acabaram barrados na portaria e a Polícia do Exército teve que reforçar a segurança do local.

Aos berros, alguns extremistas reclamavam que não houve ação do governo Jair Bolsonaro e insistiam que era preciso fazer alguma coisa para “impedir a ameaça do comunismo”. A tentativa de entrada dos manifestantes foi registrada em redes sociais que continuam divulgando mensagens golpistas contra a posse de Lula. No meio deles, um homem indígena tentou falar com a guarda da portaria, reclamando: “O presidente viajou, deixou tudo na mão dos generais”.

O Congresso Nacional deu posse neste domingo (1º) a Luiz Inácio Lula da Silva, 39º presidente do Brasil e primeiro governante do Executivo federal a conquistar três vitórias em eleições diretas. Na mesma solenidade, realizada no Plenário da Câmara dos Deputados, tomou posse o vice-presidente Geraldo Alckmin. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

