Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2021

Presidente ampliou o limite de armas para cada cidadão. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

De folga no litoral norte de Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro deixou o complexo do Forte Marechal Luz, colônia de férias onde está hospedado, para a habitual sessão de fotos e cumprimentos com apoiadores na manhã do domingo (14). Desde que chegou, no sábado (13), ele tem evitado a imprensa, mas afirmou, brevemente, que “o povo tá vibrando, o povo tá vibrando” quando questionado sobre os decretos que facilitam o acesso a armas no Brasil.

Eduardo, a esposa Heloísa e a filha do casal acompanham Bolsonaro. Esta é a segunda passagem de Bolsonaro pelo forte em viagem particular. No mês de dezembro, acompanhando de Carlos Bolsonaro, o presidente promoveu diversos episódios de aglomeração em frente ao Forte. As cenas gravadas por Eduardo neste domingo ocorreram no retorno de uma pescaria.

Como o forte onde estão hospedados tem acesso direto para o mar, a presença do presidente alterou a rotina da praia. O acesso ao mar é controlado por seguranças e todos precisam passar por revistas. Apesar de não se tratar de viagem oficial, um local foi reservado para a imprensa, que é orientada a não circular fora deste espaço. Com a chegada do presidente na praia, moradores se deslocaram para lá e mais uma vez provocaram aglomeração. A maioria dos apoiadores não usa máscara, assim como o presidente e a família.

O prefeito do Rio Eduardo Paes respondeu uma provocação do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do presidente Jair Bolsonaro, feita pelo twitter no fim da manhã do domingo (14). Carlos compartilhou um vídeo sobre as obras da alça de ligação da Ponte Rio-Niterói com a Avenida Brasil, executada pela concessionária que administra a Ponte em parceria com o Governo Federal, que estão em fase final de construção, e questionou se Paes participaria da inauguração, “reconhecendo ações do Governo”. “Ué! Manda não esquecer de me convidar que eu vou. Já fiz o favor de libertar vcs (sic) e o Rio do Crivella”, respondeu Paes.

Em sua publicação, Carlos Bolsonaro questionou se Paes iria reconhecer ações do governo Bolsonaro ou se “vai seguir o padrão de tentar fazer média com piçóu (PSOL) e afins e malandramente tapar o sol com a peneira para variar?”, questionou. “Esse é mais liso que bagre ensaboado!”, completou Carlos.

Em sua resposta, Paes afirmou que também tentou “libertar” o Rio de Wilson Witzel, mas não conseguiu, e completou afirmando que “não é esforço nenhum” participar da inauguração.

Filiado ao DEM, Paes tem feito acenos a todos os espectros políticos, e já se reuniu mais de uma vez com João Dória, governador de São Paulo e desafeto da família Bolsonaro. No final de janeiro, atendendo a pedido do então presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ), Paes abriu o Palácio da Cidade para um evento em apoio à candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) para o comando da Câmara, que disputava com Arthur Lira (PP-AL), apoiado pelo presidente, o comando da Casa.

Paes chegou a exonerar temporariamente dois secretários que são deputados federais, Pedro Paulo (DEM) e Marcelo Calero (Cidadania) para votarem no candidato apoiado por Maia, no começo de fevereiro. Baleia acabou derrotado por Arthur Lira (PP-AL), com apoio do governo Bolsonaro.

