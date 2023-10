Rio Grande do Sul O prazo para produtores interessados em executar projetos de irrigação foi prorrogado até o dia 17

A estimativa do governo do Estado é que R$ 100 milhões sejam investidos nos projetos. (Foto: Reprodução)

Um novo prazo para produtores interessados em executar projetos de irrigação foi estabelecido pelo governo do Estado. Agora o período vai até o dia 17 de novembro. Anteriormente, a data prevista pelo edital terminava nessa segunda-feira (30). O valor destinado pelo governo do Estado é de R$ 20,2 milhões e o processo está sendo coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

Os recursos poderão ser solicitados pelos próprios produtores rurais, como pessoa física, para projetos em duas categorias: instalação ou ampliação de sistemas de irrigação nas modalidades de aspersão, localizada ou por sulcos; ou construção, adequação ou ampliação de reservatórios de água, desde que destinados à irrigação.

“A irrigação é um dos sistemas mais eficazes para manter a produtividade agrícola mesmo em períodos de estiagem. E para aumentar a área irrigada no Estado, o governo está oferecendo uma espécie de bonificação para estimular ainda mais a instalação da infraestrutura necessária nas propriedades rurais”, ressalta o titular da Seapi, Giovani Feltes.

O montante por produtor corresponde a 20% do valor do projeto, podendo chegar a R$ 15 mil por requerente, valor pago em parcela única. A seleção e aprovação das propostas será realizada de forma cronológica, sendo limitada à disponibilidade orçamentária da ação. Além disso, os projetos enviados poderão ser financiados tanto por instituições de crédito quanto por recursos próprios do beneficiário.

A estimativa do governo do Estado é que R$ 100 milhões sejam investidos nos projetos e que a área irrigada no Estado aumente entre 5 mil e 6 mil hectares. Cerca de 1.350 produtores rurais devem ser atendidos. Mais informações podem ser obtidas na Emater-RS/Ascar de cada município.

Para mais informações acesse agricultura.rs.gov.br/supera-estiagem-editais.

Frutas processadas

A Conferência Mundial de Frutas Processadas de Caroço (Cancon) está ocorrendo pela primeira vez no Brasil, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A 15ª edição do evento teve início no domingo (29) e segue até esta quarta (1º), com a presença de fabricantes de pêssego em calda e outras frutas processadas de caroço. Nove países participam desta edição: além do Brasil, estão também África do Sul, Argentina, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, Grécia e Itália.

O Rio Grande do Sul é referência no País no cultivo de frutas com caroço, sendo responsável por 100% do pêssego em calda fabricado no Brasil. Esse é um dos motivos que atraíram a comissão organizadora do evento. A ideia foi apresentada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) pela comitiva oficial da Cancon, que destacou a importância do Estado no segmento. A Sedec, em nome do governo gaúcho, é apoiadora institucional da conferência.

“O setor dispõe de onze indústrias instaladas na região Sul do Estado, que geram 20 mil empregos diretos e 6 mil indiretos Isso demonstra sua força de trabalho”, afirma o titular da Sedec, Ernani Polo.

O diretor do Departamento de Promoção Comercial, Investimentos e Assuntos Internacionais (DPCI), Evaldo da Silva Junior, avalia positivamente o encontro. “É muito importante para realçar a produção da metade Sul do Estado ao ampliar a exportação do pêssego em calda. Além disso, aumenta a possibilidade de atração de investimento estrangeiro e desenvolvimento de projetos futuros”, explica.

A Sedec é representada na Cancon pela assessora do DPCI, Astrid Schunemann, que está mediando e captando negócios para expandir a participação do Estado no negócio das frutas processadas de caroço.

A Cancon reúne, a cada dois anos, delegações do setor, de diversos países, para discutir custos, rumos do mercado global, estratégias para aumento do consumo, novas tecnologias industriais e agrícolas e sustentabilidade setorial, entre outros assuntos.

