Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul investe mais de R$ 4 milhões na recuperação de rodovias do Sul do Estado

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Reparos na RSC-471 abrangem os locais danificados existentes no segmento entre Canguçu e Coronel Prestes, em Encruzilhada do Sul. (Foto: Divulgação/ Daer)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Melhorar as condições de trafegabilidade das rodovias da região Sul do Estado gaúcho. Este é o objetivo do governo do Estado ao desenvolver o Plano de Investimentos em Rodovias neste segundo semestre. Os serviços incluem reparos em pontos críticos da RSC-471 e patrolagem da ERS-265, RSC-473 e ERS-704.

Ao todo, R$ 4 milhões estão sendo investidos na recuperação dos pontos críticos da RSC-471, no trecho que compreende Canguçu e a localidade de Coronel Prestes, em Encruzilhada do Sul. Na patrolagem da ERS-265, o reparo compreende Canguçu e Piratini, e da ERS-704 e RSC-473, entre Pedro Osório e Arroio Grande.

“Anunciado pelo governador Eduardo Leite este mês, o novo plano prevê a aplicação de R$ 27,8 milhões na malha rodoviária da região ainda em 2023. Com esse aporte, conseguiremos atuar nas obras das ligações regionais de Canguçu e Piratini e na travessia de Rio Grande, além dos acessos municipais de Pedras Altas e Amaral Ferrador. Também será possível reduzir os principais trechos danificados das estradas, tornando o deslocamento mais seguro e confortável”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Na RSC-471, o trabalho ocorre nos pontos localizados em um segmento de 59,89 quilômetros de extensão. Os serviços de recapeamento e manutenção asfáltica começaram na primeira quinzena deste mês e estão previstos para terminar nesta terça-feira (31).

“Essa é a primeira etapa das intervenções na rodovia. Já estamos programando novas ações, que devem ser realizadas entre o final de novembro e o início de dezembro”, explica o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino.

Atualmente, também está em andamento a obra de duplicação da ERS-734, em Rio Grande. No momento, a terraplenagem, a drenagem e a pavimentação do lado direito da rodovia, até o km 3, estão sendo executadas. Na sequência, será efetuada mais uma etapa fundamental: o desligamento da energia elétrica para que haja o remanejamento da rede. Aproximadamente R$ 54,9 milhões serão disponibilizados para a duplicação ERS-734, que deve ser concluída no segundo semestre de 2024.

A patrolagem da ERS-265, da ERS-704 e da RSC-473 também deve estar concluída até o final deste mês. O trabalho nessas rodovias vêm sendo realizado desde o início de setembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-investe-mais-de-r-4-milhoes-na-recuperacao-de-rodovias-do-sul-do-estado-2/

Rio Grande do Sul investe mais de R$ 4 milhões na recuperação de rodovias do Sul do Estado

2023-10-30