Rio Grande do Sul Governo do Estado entrega 62 viaturas para a Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto-Geral de Perícias e Corpo de Bombeiros Militar

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Com investimento de R$ 18 milhões, a ação beneficia diretamente 33 municípios gaúchos. (Foto: Gustavo Mansur/Secom)

Sessenta e duas novas viaturas foram entregues para a Polícia Civil (PC), a Brigada Militar (BM) e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) nessa segunda-feira (30), pelo governo do Estado. Com investimento de R$ 18 milhões, a ação beneficia diretamente 33 municípios gaúchos. A solenidade foi realizada no Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite e do secretário da Segurança Pública, Sandro Caron.

Leite destacou as ações do governo para o reforço do enfrentamento à criminalidade e a valorização do efetivo. “No governo passado, tivemos a gestão com a maior renovação de frota da Segurança Pública. Vamos dar sequência a esse processo. São viaturas blindadas, o que é fundamental para preservar a vida dos nossos policiais. Reconhecemos o valor do trabalho dos nossos servidores e isso significa também oferecer melhores instrumentos de trabalho”, ressaltou.

Do total de veículos, 40 foram destinados para a BM, 16 para a PC e 6 para o IGP. As aquisições foram viabilizadas com recursos provenientes de verbas de emendas parlamentares federais, do programa Avançar, do Plano de Investimento, do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Piseg), do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados do Mistério Público, do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Ministério Público do Trabalho.

Serão contemplados os seguintes municípios: Alegrete, Alvorada, Anta Gorda, Antônio Prado, Aratiba, Bento Gonçalves, Bom Princípio, Camaquã, Capela de Santana, Caxias do Sul, Charqueadas, Encruzilhada do Sul, Erechim, Estrela, Getúlio Vargas, Gramado, Montenegro, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Jerônimo, Sapucaia do Sul, Taquara, Três Coroas, Uruguaiana e Vacaria.

“Com a chegada das novas viaturas, vamos qualificar ainda mais a segurança da população gaúcha, garantindo um atendimento e uma pronta resposta mais rápidos e eficazes”, disse Caron.

Também participaram do ato o chefe de Polícia, Fernando Sodré; o comandante-geral da Brigada Militar, Cláudio Feoli; a diretora-geral do IGP, Marguet Mittmann; e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Eduardo Rodrigues.

Foram adquiridos modelos SUV Duster, Pick Up L200 e Fiat Scudo. Confira como os veículos foram distribuídos.

– Brigada Militar, 40 veículos: 34 SUV Duster e 6 Pick-up L200.

– Polícia Civil, 16 veículos: 6 SUV Duster e 10 Pick-up L200.

– Instituto-Geral de Perícias, 6 veículos: 6 Fiat Scudo.

2023-10-30