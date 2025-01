Economia O preço da soja no Brasil segue em trajetória de queda

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

No acumulado de janeiro, cotação da soja caiu quase 4%, segundo o Cepea. (Foto: Olímpio Pereira de Oliveira/Embrapa)

O preço da soja segue em queda no Brasil. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o valor no Porto de Paranaguá foi de R$ 134,16 na última quarta-feira (8), recuo de 2,33%. Esse foi o quinto recuo consecutivo, e no mês, a soja registra baixa acumulada de 3,77%.

Para a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), o consumo doméstico do grão deverá crescer este ano, principalmente em função da demanda para a produção de biodiesel. “Em relação às exportações, nossa estimativa é de um potencial de se exportar até 110 milhões de toneladas, o que representa um verdadeiro desafio a ser cumprido em termos logísticos”, indica.

Os preços da soja seguem em com pouca oscilação na bolsa de Chicago, com o mercado em aguardando definições sobre a safra sul-americana. Os lotes para março caíram 0,28% nesta quarta, a US$ 9,9450 o bushel.

Nas outras praças do País, levantamento da Scot Consultoria aponta saca de soja a R$ 121,50 em Luís Eduardo Magalhães (BA); R$ 128,50 em Rio Verde (GO); R$ 122 em Balsas (MA); R$ 130 no Triângulo Mineiro e R$ 123 em Dourados (MS). Nos portos, a soja é cotada a R$ 139 em Santos (SP) e R$ 141 em Rio Grande (RS).

Potencial produtivo

O plantio da soja no Rio Grande do Sul já atingiu 98% da área prevista, segundo dados da Emater/RS. Esse índice é ligeiramente superior ao de 97% registrado na semana anterior e igual ao de 97% do mesmo período do ano passado. A média dos últimos cinco anos para esta data é de 98%.

Na última semana, o avanço da semeadura ocorreu apenas em regiões com umidade adequada do solo, favorecendo o processo. No entanto, a falta de chuvas, especialmente nas regiões da Fronteira Oeste, Noroeste e Norte, resultou na paralisação do plantio. Além disso, a escassez de precipitações já está afetando a umidade do solo, gerando estresse hídrico em diversas áreas, o que compromete o potencial produtivo das lavouras de soja no Estado.

Apesar disso, a sanidade das lavouras segue dentro dos padrões satisfatórios. No entanto, o Programa Monitora Ferrugem RS indicou que os níveis de risco para a doença Phakopsora pachyrhizi variam entre baixo e médio nas áreas monitoradas, com exceção de algumas pequenas regiões.

Na localidade de Santa Rosa, esporos da ferrugem têm sido registrados nas lâminas das plantas há várias semanas. Em função disso, muitos produtores têm incorporado fungicidas, de forma preventiva, às aplicações de controle de plantas daninhas em pós-emergência. Mesmo com as ações preventivas, é fundamental manter a vigilância contínua no monitoramento e controle de pragas e doenças.

