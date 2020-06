Rio Grande do Sul O prefeito de Cidreira e a sua família foram assaltados dentro de casa por homens armados

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Alex Contini (E) e a esposa estavam com um filho durante o ataque. (Foto: Reprodução/Facebook)

O prefeito de Cidreira (Litoral Norte), Alex Contini (PP), foi assaltado dentro de casa junto com a mulher e um dos filhos, entre o final da noite de sábado (27) e a madrugada deste domingo. Segundo a BM (Brigada Militar), homens armados e com os rostos cobertos por máscaras invadiram o local por volta da meia-noite e mantiveram as vítimas em um quarto, amarradas, antes de roubar um automóvel da família.

Supostamente formada por quatro integrantes (Contini mencionou dois), a quadrilha exigia jóias e dinheiro, acabando por levar uma quantia não detalhada. A polícia foi chamada minutos após a fuga pelos próprios moradores da residência, que conseguiram se desamarrar. Os criminosos teriam permanecido durante aproximadamente uma hora dentro da casa e ainda não se sabe se eles tinham conhecimento de que estavam assaltando o prefeito de Cidreira.

Ninguém se feriu, mas devido ao abalo psicológico causado pelo incidente o prefeito só prestaria um depoimento mais detalhado nesta segunda-feira. A Polícia Civil investiga o caso.

Até o final deste domingo, os criminosos ainda não haviam sido localizados ou mesmo identificados. O veículo roubado durante o ataque também continua desaparecido – trata-se de uma caminhonete Ford Ranger de cor vermelha e com placa JAJ-1904, de Osório.

Manifestação

Em postagem no Facebook, Contini se manifestou sobre o assalto e garantiu que ele, a esposa e o garoto estão todos bem, apesar do susto. “Bom dia, comunidade. Nesta noite eu fui vítima de um assalto em minha própria residência. Estava acompanhado da minha família, quando por volta de 23h30min fomos surpreendidos por dois criminosos armados. Eles fugiram levando apenas bens materiais. Mas estamos bem, graças a Deus”.

(Marcello Campos)

